Pensionistas contra los «parches»

Cada vez son más. La última de las concentraciones organizadas en Orihuela por la Coordinadora de Defensa del Sistema Público de Pensiones, celebrada ayer, da buena cuenta de la indignación que hay entre los pensionistas por la escasa subida practicada este año y la anunciada para los próximos. Fue la concentración más numerosa de las que hasta ahora ha habido en la ciudad, y donde participaron también muchos jóvenes.

«No queremos parches». Así de rotundos se mostraron ayer los pensionistas que volvieron a protagonizar en Orihuela una protesta en la que criticaron el anuncio del gobierno central de una leve subida tras el acuerdo alcanzado entre el PP y el PNV para sacar adelante los presupuestos. El incremento anunciado sería del 1,6% en 2018, en virtud de la inflación prevista para este ejercicio, y una subida según el Índice de Precios al Consumo (IPC) para 2019, así como retrasar cuatro años, hasta 2023, la aplicación del factor de sostenibilidad; el gobierno también anunció para las pensiones de viudedad un aumento hasta el 56% de la base reguladora en 2018 y un 60% en 2019. Medidas que ayer fueron calificadas de «parche» por las algo más de 150 personas que se concentraron frente a la Delegación de Hacienda de Orihuela. Allí se desplegó una enorme pancarta que se unió a las que portaban las numerosas personas concentradas.

Los pensionistas llevan meses protestando por la escasa subida aplicada este año con concentraciones semanales; la de ayer en Orihuela fue la más numerosa de todas las organizadas por la Coordinadora de Defensa del Sistema Público de Pensiones. No obstante, uno de sus portavoces, Ángel Mas, citó los 11.000 pensionistas que hay en Orihuela para criticar que no estuvieran en la protesta. «No sé qué hacen que no están aquí», espetó, aunque agradeció la presencia no sólo de pensionistas, también muchos jóvenes. Mas expuso las reivindicaciones de los pensionistas y tachó de «engaño» la última propuesta del gobierno «porque supone un aumento del 3% de las pensiones mínimas, que rondan los 600 euros, y eso se traduce en 18 euros al mes, medio euro al día que no da ni para un café, y para el resto de pensiones una subida del 1,6%, dos euros al día», criticó e insistió en reclamar que la pensión mínima suba a 1.080 euros al mes en un plazo máximo de 4 años.



Financiación

Los pensionistas piden que se garantice la financiación de la Seguridad Social en los Presupuestos Generales complementando los ingresos por cotizaciones y no con préstamos «que endeudan a la Seguridad Social y suponen una base negativa para una reforma futura». Además, pretenden una reforma integral del sistema de la Seguridad Social que debe ir ligada a otras reformas fiscales y laborales «para que el sistema sea sostenible a largo plazo» y que en la Constitución se garantice el derecho a una pensión «digna y suficiente que no quede al arbitrio del gobierno de turno ni del Pacto de Toledo». Los pensionistas de la Vega Baja anuncian que continuarán con las movilizaciones. La siguiente será el jueves 5 de mayo en Torrevieja a las 12 de la mañana.