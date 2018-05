«Musicoterapia» enfrenta a Bienestar Social y Educación

Las concejalías de Bienestar Social y de Educación de Orihuela no se ponen de acuerdo sobre dónde deben impartirse las clases de «Musicoterapia» para los 15 niños de entre 0 y 6 años con problemas de autismo y de déficit de atención seleccionados para este programa. Como este diario avanzó el pasado jueves, la concejal de Educación, Begoña Cuartero, denegó ceder el Conservatorio municipal para estas clases como le pidió en un escrito su compañera titular de Bienestar Social, Sabina Galindo.

Cuartero defendió ayer a este diario su postura porque, como señala en el escrito de respuesta, se atuvo a la documentación que consta en el expediente para no conceder lo solicitado -un aula que tuviera piano y el uso de la sala de profesores del Conservatorio- basándose tanto en un informe técnico del director del Conservatorio, que indica que las aulas solicitadas son de uso docente, y en lo que señala el contrato del programa «Musicoterapia».

¿Y qué dice el contrato? Este señala que la prestación de los servicios derivados del contrato se efectuará en dependencias o instalaciones propias del contratista y que éste no podrá tener acceso a uso de material de la Administración. «A la vista de este contrato no voy a ser yo quien lo vulnere y desde Educación queremos transmitir que no ponemos en duda los beneficios de este servicio ni lo negamos ni a los menores, ni a los residentes del Centro Oriol o del CRIS que lo necesitan», explicó Cuartero.



Centros

En el contrato menor, que se resolvió el 21 de febrero, se especifican los 4 centros donde impartir el programa para los menores con necesidades especiales. Se trata del Centro Ocupacional Oriol, el CRIS, el Centro de Mayores y el Centro de Atención Temprana. La edil de Educación insistió en que «estos centros tienen sus propias instalaciones y aulas donde realizan actividades cotidianas como servicio permanente y el contrato está resuelto desde febrero y supongo que Bienestar Social tenía previsto en qué aulas e instalaciones tenía que prestar el servicio». Supone porque desde que este diario adelantó la noticia, hace 5 días, Cuartero y Galindo no se han puesto en contacto para resolver este asunto.

Sin embargo, la edil de Bienestar Social, Sabina Galindo, insiste en el uso del Conservatorio y, de hecho, el pasado viernes, según ha podido saber INFORMACIÓN, se presentó junto al alcalde Emilio Bascuñana en las instalaciones situadas junto a La Lonja para requerir a su director la disposición de un aula para «Musicoterapia». De momento, solo algunos usuarios están realizando el programa en el Centro oriol y en el CRIS, en ambos casos los miércoles; pero los de Atención Temprana siguen a la espera de que se asigne un espacio.

Sobre este contrato de la discordia se pronunció ayer el PSOE. Su portavoz, Carolina Gracia, criticó que Galindo «debió de tener en cuenta todas las cuestiones referidas al lugar y número de sesiones antes de formalizar el contrato».