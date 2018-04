Vecinos de San Miguel exigen mayor seguridad en la carretera de Las Filipinas

La vía es considerada un pasillo verde que conecta las dos áreas naturales más importantes de la Vega Baja.

Más de un centenar de personas secundaron ayer la manifestación convocada por la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel y la Asociación de Amigos de Sierra Escalona para reivindicar una mayor seguridad en la carretera municipal que une el casco urbano de San Miguel de Salinas, la urbanización de Las Filipinas y los residenciales de Orihuela Costa, y contra las actuaciones de vallado, tala de bosque y roturación de suelo forestal realizadas en el paraje de los cabezos de Los Claveles, las Majadas y la rambla de la Fayona. Este entorno, asediado por los desarrollos urbanísticos, figura en el Plan de Acción Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR) como suelo forestal y suelo forestal estratégico. Además, confluyen en este espacio tres vías pecuarias, entre ellas la vereda de la Colada de Sierra Escalona, y la rambla de la Fayona, principal aporte de agua dulce del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja.

El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas paralizó en febrero el vallado de una finca junto al vial después de que los vecinos alertaran de la peligrosidad para la circulación. La carretera es un camino público vecinal, el único vial de contacto por el interior del municipio y de la comarca con las urbanizaciones de San Miguel y Orihuela Costa. Es utilizado por miles de conductores pese a su estrechez y sinuoso trazado que lo hacen bastante peligroso; de hecho se han producido accidentes graves en los últimos años.

Los vecinos piden la eliminación de las curvas y la ampliación del firme de la calzada. La legislación establece anchos de servidumbre de entre 20 y 70 metros para estos caminos protegidos, y un mínimo de diez cuando no están deslindados. El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas pretende mejorar este vial e incluso dotarlo con un carril bici, según anunció en febrero, aunque nada se sabe del proyecto ya que como señalaron entonces, no se puede hacer mientras las vías pecuarias no hayan perdido su sentido original y tradicional de tránsito de ganado, y eso es tarea de la Generalitat.

La manifestación recorrió la urbanización de Las Filipinas en apoyo de los escritos de denuncia y reivindicaciones que han presentado en los últimos meses las entidades convocantes en los ayuntamientos de San Miguel de Salinas y Orihuela, en la Conselleria de Medio Ambiente y en la Confederación Hidrográfica del Segura. En esos escritos reivindican el aumento de la seguridad del vial, la eliminación del vallado que circunda el camino y las urbanizaciones, la restauración del suelo forestal, un plan de prevención de incendios, el libre tránsito por las vías pecuarias y la conservación, y libre de construcciones y obstáculos, de este pasillo ecológico que conecta la ZEPA y LIC de Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor -futuro parque natural- con la rambla de la Fayona y el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja.



Apropiación

Además, los manifestantes denunciaron la presunta apropiación privada de una parcela de dos hectáreas de suelo urbano. El presidente de la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel, Manolo Gómez, explicó ayer que «hemos enviado escritos tanto a los ayuntamientos de Orihuela y San Miguel de Salinas y en mayo nos reuniremos con el Director General de Medio Ambiente de la Generalitat y también hemos solicitado hacerlo con el Director General de Carreteras; de momento no nos han contestado a los escritos y como no tenemos acceso al expediente abierto en San Miguel de Salinas, tampoco sabemos qué acciones se han hecho o se van a hacer».

Los vecinos hacen hincapié en la importancia ecológica de la zona y denuncian que se están haciendo roturaciones precisamente para quitar valor medioambiental a la zona y que se pueda construir. «Vamos a seguir reivindicando el mantenimiento del suelo como protegido y estratégico para que no desaparezca este pasillo verde que conecta dos áreas naturales en la comarca», señaló Gómez.

Por su parte, desde la Asociación de Amigos de Sierra Escalona explicaron su apoyo a la manifestación «porque el vial es la conexión natural que hay entre el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja y el futuro parque de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor y la conservación de este espacio es fundamental porque es vertebrador entre esas dos zonas naturales», indicó su portavoz, Carlos Javier Durá.

Durá puso énfasis en esa conectividad entre los dos espacios naturales para reivindicar la prioridad del mantenimiento de los procesos ecológicos «porque hablamos de una zona singular, con unos valores ambientales altísimos», y rica en flora y, sobre todo, en fauna.