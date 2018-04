Rosario Ballester: «Que diga un juez si hay que pagar»

n La concejala de UPyD en el Ayuntamiento de Albatera, Rosario Ballester, cree que es un error que el Ayuntamiento se allane en el proceso judicial y reconozca que tiene que abonar esa deuda. No solo cree que pagar sería un error, sino que sostiene que además sería ilegal. Para la edil lo más sensato es seguir adelante con el proceso judicial y que sea un juez quien diga si la administración tiene que pagar algo y quién es el que ha incumplido el acuerdo, la mercantil o el consistorio.

Según Ballester, el convenio establecía que la administración local «pagaría su parte cuando el plan urbanístico estuviera hecho, dentro del Plan General, pero eso no está acabado, sigue en trámite y por lo tanto no debemos de abonar nada». Ahora bien, sostiene que en el caso de que finalice el trámite urbanístico, la empresa San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos SA no está en disposición de construir nada, sencillamente porque ya no existe. La edil de UPyD asegura que durante su etapa como alcaldesa se encargaron dos informes que determinan que no hay que abonar nada «porque nosotros no hemos incumplido». «No le vamos a dar la finca a los administradores concursales para que la malvendan. Además no nos podemos allanar y pagar porque hay un tercero implicado, que son los inversores escandinavos que ponían el dinero para el proyecto. Se va a causar un perjuicio al pueblo y de ninguna manera lo apoyaré».