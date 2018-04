Cs rehúsa respaldar el plan para quitar los barracones del Tháder

Orihuela

n Orihuela dio ayer el primer paso para ampliar el IES Tháder tras casi dos décadas con barracones. El pleno acordó solicitar a la Conselleria de Educación las competencias para poder ejecutar la obra en el instituto a través del Plan Edificant. Para ello se redactó una memoria valorada que cifra en 4.224.156,85 euros la inversión necesaria y contempla un periodo de tres años para concluirlo, con lo que podría abrir sus puertas en 2021. La propuesta se abordó por vía de urgencia y obtuvo un respaldo mayoritario. Todo los grupos votaron a favor a excepción de uno: Ciudadanos (Cs). La formación naranja, integrada en el gobierno, optó por la abstención y eso fue algo que escoció a la edil de Educación, Begoña Cuartero (PP), que reprochó a sus socios que no apoyaran de forma expresa un acuerdo que beneficia a la ciudad.

«Desde el PP no entendemos que en algo que es importante y bueno para Orihuela, Ciudadanos se abstenga y no lo apoye», dijo Cuartero. Para la edil de Educación no ha sido fácil llevar a pleno el Edificant. Han sido muchas las trabas que ha ido encontrando por el camino y ayer era un día en el que podía lucirse y evidenciar que su gestión está dando resultado. En el fondo, tanto el PP como Cs coincidieron en que el Plan Edificant ideado por la Conselleria supone una carga de trabajo extra para los ayuntamientos, que tienen que asumir el trámite para impulsar unas obras que son competencia de la Conselleria. Sin embargo, Cuartero dijo que «no pueden decir que no» si ello supone mejorar las infraestructuras educativas del municipio. Por ello, agradeció a la oposición su apoyo. López-Bas, en cambio, rehusó dar su apoyo expreso porque «el conseller Marzà no atiende a sus obligaciones y nos pasa el muerto a los Ayuntamientos», llegando incluso a decir que el Edificant es «una trampa».



Críticas

La portavoz socialista, Carolina Gracia, felicitó a Begoña por el trabajo realizado pero recriminó al PP que en el caso del Tháder la obra se podría acelerar mucho más si el gobierno municipal hubiera hecho su trabajo en Urbanismo. Recordó que el instituto se tiene que ampliar sobre dos parcelas que deben de estar unidas y ese trámite todavía no se ha hecho. Gracia culpó al alcalde, Emilio Bascuñana, de ese retraso, pero éste le recordó que no es él quien dirige Urbanismo y que ese mismo trabajo se podría haber realizado la pasada legislatura, cuando ella gobernaba, y tampoco se hizo. El grupo de Cambiemos también se alegró en relación a que «se acabe con una agonía de 20 años estudiando en barracones» y a pesar de que, según dijo, el regidor haya puesto «palos en las ruedas» para que esta cuestión saliera adelante, algo que Bascuñana negó. Su edil Javier Gracia dijo además que, visto lo visto, habrá que animar al resto de centros educativos a «hacer encierros» puesto que han sido las protestas organizadas por la comunidad escolar del Tháder lo que ha hecho que se priorizara la petición a la Conselleria para que ceda las competencias que permitan reformar el centro.

En la sesión de ayer también se abordó un segundo punto relativo al Edificant. Se trataba de una propuesta del PSOE para crear una mesa de seguimiento específica sobre ese plan. No salió adelante porque PP y Cs usaron su mayoría para tumbarlo. El PSOE dijo que su intención era doble: que la oposición pudiera contribuir en este asunto y que Cuartero tuviera toda la información para no ser boicoteada desde sus propias filas. A ese respecto, la aludida recordó que ya se ha creado una mesa con todos los directores de los centros a la que la oposición también está invitada, por lo que no le pareció necesaria esa nueva comisión. Sin embargo, la concejala no dijo ni una palabra para negar el supuesto boicot de sus compañeros hacia su gestión del Edificant, a pesar de que toda la oposición se cebó con ese hecho durante toda el debate plenario. «Te arrepentirás», le espetó Gracia.