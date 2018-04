Cuartero deniega el Conservatorio para terapia de Atención Temprana

El programa de «Musicoterapia» que la Concejalía de Bienestar Social aprobó recientemente no se podrá realizar. La razón, que los 15 niños de entre 2 y 6 años con necesidades especiales que el Centro de Atención Temprana había seleccionado para llevar a cabo esta terapia, no tienen un aula donde poder realizarla. El Conservatorio Pedro Terol de Orihuela, de titularidad municipal, había sido el seleccionado para que por las mañanas se pudiera dar allí el programa «Musicoterapia». Sin embargo, la petición cursada por la edil de Bienestar Social, Sabina Galindo, a su compañera de gobierno Begoña Cuartero, que como edil de Educación es responsable de la gestión del Conservatorio, ha sido denegada. Cuartero simplemente señala en el escrito de respuesta una escueta frase: «no es posible conceder lo solicitado». Sin más explicaciones. Galindo insistió con otro escrito señalando que «nos adaptamos a cualquier aula que no sea utilizada por los alumnos».

Los padres de los niños que iban a empezar la terapia musical se muestran indignados. Se trata de una terapia muy beneficiosa para estos pequeños con problemas de autismo y de déficit de atención, como explicó ayer a este diario la directora del Centro de Atención Temprana, Ana Salinas, quien señaló su importancia «a nivel físico y emocional ya que favorece el desarrollo cognitivo y la expresión de los niños a través de la música». La directora dijo que es «una pena» que este programa gratuito para las familias, al estar subvencionado por la Concejalía de Bienestar Social, no se pueda desarrollar.

Estaba previsto iniciar la terapia el 10 de abril. De hecho, ya contaba con un musicoterapeuta para impartirla y se habían establecido los grupos y horarios, con clases de entre 45 minutos y 1 hora, 3 días a la semana. Sin embargo, la negativa de la edil de Educación de permitir el uso del Conservatorio ha paralizado el programa. Cuartero denegó el uso una vez recibido el informe del director del Conservatorio, Juan Manuel Zaragoza, quien aseguró que «por la mañana las aulas están a disposición del alumnado que viene a estudiar» y que «la sala de profesores se utiliza para distintas reuniones».