El PP denuncia el retraso de 5 meses en reparar la pasarela de la Curva del Palangre

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Torrevieja cuestionó ayer el mal estado en el que se encuentra la pasarela del paseo sobre la Playa de la Curva del Palangre. Son «numerosos» los vecinos que se han dirigido al edil de Playas, solicitando que se repare la barandilla de madera de esta pasarela, «ante el peligro que supone para los cientos de viandantes», según esta formación de la oposición mayoritaria.

El edil popular José Eduardo Gil Rebollo dijo que «no es de recibo que desde el mes de noviembre de 2017, se encuentre la pasarela con vallas de policía y otras de obras atadas con hilos», dando una imagen «deplorable de la quinta ciudad de la Comunidad Valenciana y con un presupuesto que supera los 90 millones de euros»..

El concejal se pregunta si esta imagen que hemos dado esta Semana Santa a los visitantes que ha recibido la ciudad, es la misma que quieren transmitir José Manuel Dolón y la concejal de Turismo, Fanny Serrano a los turistas que llegaran en pocas fechas a nuestra ciudad.

Gil Rebollo dijo que "no podemos llegar a comprender desde el Grupo Municipal Popular, que una intervención de este tipo no se haya realizado ya transcurridos más de cinco meses desde su rotura. No queremos pensar que este lugar maravilloso de la ciudad pase a ser el heredero, de la imagen fiel de este desgobierno, como lo es la fachada de entrada de nuestro Ayuntamiento". "Ante esta situación de desidia colectiva por parte de todo el equipo de gobierno, desde el nos preguntamos si es necesario que ocurra alguna desgracia para que hagan algo e instamos al equipo de gobierno a su urgente reparación".

El edil popular ha indicado que se ha procedido a informar ante la dirección Provincial de Costas del estado "lamentable" en el que se encuentra dicha pasarela y el peligro que supone para los miles de usuarios que utilizan dicho tramo, sin que desde el gobierno de la ciudad se acometa reparación alguna.

Gil Rebollo espera "como en anteriores ocasiones" que tras la denuncia del PP "se proceda a tomar medidas urgentes, ya que es necesario el cambio de imagen que nuestra ciudad tiene en este paseo".

El concejal de Playas, Javier Manzanares (PSOE), no se pronunció ayer sobre la nota de prensa del PP.