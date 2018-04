El Ayuntamiento "adecenta" el acceso al edificio Consistorial

El ladrillo caravista de una obra sin terminar ha estado dando la bienvenida a los vecinos y funcionarios desde hace más de un año y medio, tras abandonar la actuación la empresa adjudicataria.

Un albañil ha empleado poco más de dos horas y media en enlucir esta mañana una de las paredes de la escalera de acceso al Ayuntamiento de Torrevieja. Desde hace más de un año y medio el ladrillo caravista de ese espacio daba la bienvenida a los cientos de usuarios y trabajadores de la quinta ciudad de la Comunidad Valenciana, ofreciendo una imagen lamentable del edificio consistorial.



La empresa que debió rematar esa jardinera quebró y abandonó la obra a principios de 2017, junto a otras actuaciones de la ampliación de Ayuntamiento. El marasmo legal de reclamaciones por parte del municipio a la empresa y recursos de la mercantil, asegurando que se habían incluido y ejecutado supuestamente más obras de las contempladas en el proyecto, ha impedido que se pudiara hacer nada por terminarlas. T



odo pese a que el arreglo como se ha visto hoy, no exigiría más de una jornada de trabajo si también se cubre con piedra -algo que de momento, no va a pasar-. La falta de actuación municipal ha generado en los plenos y en la calle un debate sobre las que ya se habían calificado a modo de chascarrillo como las "obras del Escorial".



Ni el concejal de Contratación, José Hurtado (Contratación), ni el edil de Obras y Servicios, Domingo Soler (APTCe) han podido aclarar por qué hoy sí se podía trabajar en adecentar ese acceso y durante año y medio no ha sido posible. Lo que sí ha quedado patente es la total descoordinación entre las distintas concejalías para este caso.



El albañil, prestaba servicio de Trabajos en Beneficio a la Comunidad (TBC), y el material que estaba utilizando era del Ayuntamiento. Le habían ordenado realizar la faena desde el equipo de verde municipal, dependiente del área de Obras y Servicios. Un funcionario responsable de ese departamento le ha ordenado que dejara trabajar, pero luego ha reiniciado la obra. El recurso a un TBC, que compensa una condena leve con este tipo de trabajos, permite al Ayuntamiento dejar constancia de que los trabajos no han requerido gasto público, ni tan siquiera una reserva de crédito -gasto inferior a 3.000 euros-.



Hurtado anunció el viernes pasado que la junta de gobierno local había aprobado el inicio de un expediente de contratación para terminar las obras de ampliación del Ayuntamiento, que presumiblemente incluyen el enlucido y empedrado de esa escalera y jardinera, además de otras actuaciones en el edificio de una planta construido junto al Ayuntamiento.



En total hay un presupuesto de 59.000 euros,que se suman a los 312.000 que costó la ampliación. Al final, para este "adecentamiento" se ha actuado sin contrato cuando el horizonte administrativo ya se había despejado para que el Ayuntamiento pudiera resolver el final de obra sin problemas.





#Torrevieja No está muy claro quién lo ha ordenado, ni cómo (no hay contrato) se ha hecho. Esta mañana un operario ha enlucido el acceso al Ayuntamiento. Una actuación que estaba sin terminar desde hace más de un año y medio, y conocida popularmente como "la obra del escorial" pic.twitter.com/MryaT6X2S4 — INFORMACIÓN VegaBaja (@inf_vegabaja) 25 de abril de 2018







Versión municipal

Fuentes municipales han indicado que el "adecentamiento no está relacionado con el contrato del que se informó el pasado viernes en la rueda de prensa de la JGL". Las mismas fuentes han indicado que "el anterior contrato de las obras de ampliación del Ayuntamiento fue objeto de serias discrepancias con la empresa adjudicataria que tuvo que resolver el Consell Jurídic Consultiu ya que la empresa abandonó la obra pero se negó a que el Ayuntamiento resolviera el contrato". Las obras, señalan desde el equipo de gobierno "han estado paradas sin que se pudiera hacer ningún tipo de actuación por parte del Ayuntamiento hasta la citada resolución"."se pudo continuar con el expediente del contrato e iniciar uno nuevo. El anterior era un contrato menor y con la nueva Ley de Contratos del 9 de marzo hubo que modificar tanto el concepto, que pasó a ser abierto y simplificado por vía de urgencia, como el precio. "La actuación de hoy se ha efectuado con recursos humanos y materiales propios del Ayuntamiento, sin que sea contradictorio con el expediente que está marcha", según la misma fuente. La nota municipal no indica si la obra de hoy se podría haber abordado hace año y medio, y tampoco que se ha recurrido al trabajador TBC.