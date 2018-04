El alcalde «no puede hacer nada» para iniciar ya la obra del Palacio de la Música

Casi dos años después de que el Ayuntamiento de Torrevieja aprobara una modificación de crédito para reformar la fachada del Palacio de la Música, la obra no ha empezado. No obstante, el alcalde, José Manuel Dolón, cree que la gestión del gobierno que dirige no tiene ninguna responsabilidad y que la culpa es de la falta de funcionarios y del farragoso proceso de contratación.

Las críticas de la oposición del PP en ese sentido motivaron que el alcalde compareciera ayer públicamente para hacer un recorrido por todo el trámite realizado desde 2016 y ofrecer sus explicaciones, que estuvieron del todo exentas de autocrítica. En ese sentido, Dolón dijo que la modificación de créditos se hizo en 2016 por importe de 497.472,72 euros y el 15 de diciembre se aprobó el pliego, pero con fecha 31 de diciembre «al no haberse adjudicado el expediente quedó sin consignación presupuestaria, sin que hubiera ningún tipo de advertencia por parte de ningún técnico del expediente ni de intervención ni de contratación, por lo que a pesar de quedar sin consignación presupuestaria el expediente siguió su curso». En mayo de 2017, la técnica del expediente informó de que había siete plicas y se adjudicó a la que presentó la oferta más económica, 328.661, 75 euros, pero en enero de 2018 la empresa solicitó la resolución del contrato por no poder mantener la oferta. Se intentó entonces con la segunda, adjudicándole la obra el 14 de febrero pero la mercantil renunció el 29 de marzo «debido a la carga de trabajo que mantiene en la actualidad». Ahora se intentará con la tercera empresa... y así hasta las siete que hay. «No es una situación que dé gusto, pero no puedes hacer nada», valoró. Sí dijo que el pasado verano los bomberos analizaron la situación de la fachada y determinaron que no había riesgo de desprendimiento.