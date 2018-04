Pequeños genios de las «mates»

Clasificación. Las matemáticas son una de esas asignaturas que se les suelen atragantar a muchos alumnos. O las entiendes o no, no hay más vueltas. Ayer se reunieron en el IES Tháder de Orihuela, uno de los centros de la comarca que suele despuntar en campeonatos de este tipo, los mejores alumnos de matemáticas de toda la provincia de Alicante. No sólo se atrevieron con complicadas operaciones, midieron hasta el mobiliario urbano. Un total de 90 «genios» buscaban una plaza en la fase autonómica de las Olimpiadas Matemáticas. Solo 24 la consiguieron.

Talento infinito en unos cerebros aún en desarrollo es lo que se pudo ver ayer en el IES Tháder de Orihuela, que acogió la fase provincial de clasificación de la Olimpiada Matemática de la Comunidad Valenciana. Los mejores alumnos de «mates» de toda la provincia, que superaron la fase de clasificación en sus respectivas comarcas, se dieron cita en la capital comarcal y demostraron un gran nivel en las pruebas que tuvieron que superar.

Fueron más de 90 los alumnos de distintos centros de Primaria y Secundaria (ESO) de la provincia los que estuvieron durante toda la mañana resolviendo complicadas operaciones y problemas matemáticos, que a más de uno le hubieran dado dolores de cabeza. Sin embargo, el nivel que se exhibió ayer fue muy alto y todos y cada uno de los participantes demostraron que estaban en esa fase de la Olimpiada Matemática por méritos propios.

Los dos primeros «exámenes» se celebraron en el instituto, que cumple 25 años, y consistieron en varias pruebas matemáticas. El tercero se hizo en la calle, concretamente en el parque Severo Ochoa, donde los alumnos llevaron a cabo la medición de elementos del entorno como papeleras, bancos o toboganes.

Finalmente, sólo 24 jóvenes genios, 8 por categoría, fueron los que se clasificaron para la fase autonómica, que este año se celebrará en la provincia de Castellón. Los alumnos se dividieron en tres categorías acordes a los cursos en los que están. Fueron las de 1º y 2º de la ESO, 3º y 4º de la ESO, y 5º y 6º de Primaria.

Humor matemático

Los chavales, que llegaron desde todos los puntos de la provincia, y sus familias, disfrutaron de una comida en las instalaciones del Colegio Miguel Hernández y de una visita turística guiada por el centro de Orihuela. Además, el Teatro Circo acogió por la tarde varias representaciones de teatro y de humor matemático, como no podía ser de otra manera, que divirtieron a los pequeños genios. La Concejalía de Educación entregó trofeos a los participantes finalistas y obsequió con unas camisetas a todos los alumnos de «10» en matemáticas.