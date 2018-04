El PSOE califica de "insulto y maltrato" la inversión estatal para la Vega Baja

Califican el documento de "despropósito" y aseguran que la comarca dejará de recibir 48 millones de euros

El PSOE de la Vega Baja ha tachado hoy de "insulto para la ciudadanía y maltrato" a la comarca la inversión que recoge el nuevo Presupuesto General del Estado. El secretario general de los socialistas comarcales, Manuel Pineda, ha asegurado que la inversión por habitante en la Vega Baja es "ridícula" con solo 81,79 euros por cabeza, una cifra muy por debajo de la media en la Comunidad Valenciana. La vicesecretaria y portavoz del PSOE en la comarca, Antonia Moreno, ha añadido que "se nos castiga por triplicado, por ser valencianos, por ser alicantinos y por ser de la comarca, porque un español de Galicia recibe 217 euros per cápita, 140 euros si vives en la Comunidad Valenciana, 100 para los alicantinos y los de la Vega Baja solo merecemos, según Rajoy, PNV y su muleta Ciudadanos, 81 euros, así que alguien se está comiendo los pollos que nos tocan".

Los cargos socialistas han criticado "lo que ha representado esta comarca para el PP, a la que siempre se ha tratado como un nicho de votos mientras que no hemos visto inversiones en infraestructuras durante sus veinte años de gobierno en la Generalitat". Han recordado "promesas incumplidas" como la ejecución de la duplicación de la CV-95 "cuyo contrato rescindió la hoy líder popular valenciana Isabel Bonig"; la ausencia de instalaciones para la gestión y tratamiento de residuos; la falta de actuaciones en el Segura, "un río que hoy está lleno de cañas, matorrales y por qué no decirlo, de porquería" a lo que han sumado "la incapacidad del PP para resolver la sequía en la Vega Baja, hemos pasado del agua para todos al agua para nadie, sin desembalses de emergencia cuando los agricultores lo pidieron, y no por capricho, a lo que se une el mínimo funcionamiento con el que se mantiene la desaladora de Torrevieja", ha asegurado Manuel Pineda. Además, el dirigente socialista ha añadido el intercambiador de San Isidro en ese listado "porque desde hace varios años destinan en presupuesto 100.000 euros para esta infraestructura y no ejecutan ni uno".

Los socialistas han criticado que el silencio del PP y Ciudadanos en la comarca ante unos presupuestos que han calificado de "despropósito para la comarca" y que se limiten estos partidos "a decir sandeces y transmitir miedo en materias como la lengua y la sanidad, de las que no tienen ni idea, tal y como se ha demostrado", ha asegurado el máximo responsable socialista en la Vega Baja. "Nosotros lo decimos, alto y claro, que estos presupuestos son el reflejo del abandono por parte del Gobierno Central a la comarca de la Vega Baja, lo que demuestra lo que les importamos". Antonia Moreno, por su parte, ha hecho números, y ha afirmado que si la población comarcal es de aproximadamente 356.724 habitantes "deberíamos recibir 77.576.768,3 euros en base a la media de inversión por habitante a nivel estatal". Por contra, ha criticado que lo que se recibirán serán 29.176.456 euros, "lo que supone un déficit de 48.400.312,3 euros con los que podríamos realizar las actuaciones de limpieza necesaria y construcción de infraestructuras hídricas en la cuenca del segura, terminar con la duplicación de la N-332, invertir en el cercanías Alicante-Murcia que tiene cero euros de inversión o en políticas de la vivienda, para las que tampoco se destina ni un euro".