25.000 regantes de Alicante, Murcia y Almería toman Madrid para reclamar soluciones a la falta de agua

La manifestación salió a mediodía de la plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá, y tras unas dos horas de marcha llegó ante el Ministerio de Agricultura, frente a la estación de Atocha Javier Berenguer, presidente de la Comunidad de Riegos de Levante, dice que "hemos venido a reivindicar, necesitamos agua ya, sea de donde sea"

Unos 25.000 regantes procedentes de Alicante, Murcia y Almería, según los organizadores 50.000, participaron de la manifestación celebrada esta mañana en Madrid y tomaron las calles del centro de la capital del país para reclamar soluciones definitivas a la falta de agua. Lo hicieron un día después de que el Gobierno anunciara la reapertura de los pozos de sequía de la cuenca del Segura. Los agricultores, convocados por el "Círculo por el Agua", que agrupa a unas 80 entidades de regantes del Levante español, salieron a las 12 de la mañana de la Plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá, y recorrieron parte de la Gran Vía, Cibeles y el Paseo del Prado hasta llegar al Ministerio de Agricultura, frente a la estación de tren de Atocha, donde se leyeron manifiestos y se plantearon reclamaciones entre gritos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.

La manifestación contó con la presencia de numerosos regantes ilicitanos, acompañados por el alcalde de la ciudad, Carlos González, y por el concejal de Aguas, Antonio García; además del presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer; del delegado del Consell en Alicante, Esteban Vallejo; del secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero; y del director general del Agua, Manuel Aldeguer, entre otras autoridades de la provincia y de la Comunidad.

También estuvieron, entre otros, el secretario autonómico de Agua, Manuel Aldeguer, el diputado de Ciclo Hídrico, Paco Sáez Sironi, el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, el de Rafal, Manuel Pineda, o el de Dolores, Joaquín Hernández.

El alcalde de Elche destacó al terminar la manifestación la presencia de un millar de agricultores ilicitanos "han acudido a Madrid a reivindicar algo que es esencial para el futuro del Camp d´Elx, el agua. Necesitamos que el Gobierno de España tome decisiones inmediatamente y dé respuesta a la necesidad que tiene el campo del sur de la provincia de Alicante y en general el campo valenciano, de Murcia y Almería. Es imprescindible que el gobierno autorice un riego de socorro, que dé garantías para el trasvase Tajo-Segura y que se tomen medidas estructurales que permitan que el campo tenga el agua que necesita para seguir siendo un factor fundamental para la producción agraria en nuestro país.

Por su parte, Javier Berenguer, destacó que "hemos venido a reivindicar, necesitamos agua sea de donde sea y con urgencia, para ya. Quiero agradecer al alcalde y al concejal su asistencia a la manifestación y a todos los agricultores que nos han acompañado, incluso muchos que se han quedado en Elche porque no hemos tenido plaza para todos, pero seguro que nos están apoyando".

La secretaría de agua del PSPV, Rosa Guillén, ha afirmado al inicio de la marcha, que desde el PSPV "estamos acompañando a los Regantes en sus demandas, como hemos venido manifestando desde el principio", destacando en ese sentido el respaldo con el que se cuenta del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Guillén ha declarado que desde las filas socialistas se reivindica "que la comarca de la Vega Baja y la provincia Alicante necesitan soluciones para acabar con déficit hídrico en el que nos encontramos con una sequía estructural que no ha encontrado respuesta del gobierno central. Se necesitan soluciones", ha afirmado.

En relación al anuncio realizado ayer por el Gobierno asegurando la apertura de los pozos de sequía, Guillén ha comentado que "ayer el gobierno del Partido Popular en vistas de que hoy había una manifestación en Madrid sacó una nota de prensa diciendo que se iban abrir los pozos de sequía. El Partido Socialista está demandando esta medida desde hace meses en el congreso de los diputados y nos contestaron después de un par de meses diciendo que los motores estaban arreglándose y que no estaba previsto la apertura de los pozos de sequía y justamente un día antes de la manifestación esos pozos de sequía se abrirán", por lo que ha denunciado que "no se puede ir contrarreloj ni contra manifestaciones, necesitamos que se organicen medidas de apoyo para que esto no ocurra", ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Rafal y secretario comarcal de los socialistas de la Vega Baja ha destacado que "los alcaldes socialistas venimos apoyar esta manifestación y este movimiento porque lo que necesitamos es agua para nuestra Vega Baja, para nuestra huerta, para nuestras empresas agroalimentaria". "Necesitamos soluciones viables, como la que defiende Ximo Puig que ha exigido a la ministra un trasvase de emergencia, y que el gobierno de España ha declinado", ha afirmado.

El alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, añadió que "se tienen que defender una política de agua y no hacer política con el agua", alertando de que "si no defendemos el agua la Vega Baja muere, y estamos hablando de la huerta de España. Estamos haciendo lo máximo para defender estos derechos y le pedimos al gobierno de España que si antes se manifestaban con el agua para todos, que significaba votos para ellos, que se ponga manos a la obra porque ahora la pelota está en su tejado, y actúen si quieren ayudar a la provincia Alicante y a los agricultores".

Por último, el diputado nacional Herick Campos ha calificado como "justa" la reivindicación. "Ximo Puig está trasladando estas iniciativas a la ministra y nosotros hemos presentado iniciativas en el congreso de los diputados en la misma línea". Igualmente ha señalado que "nos parece ridícula la inversión realizada por el gobierno de España en los últimos años, especialmente en esta época de sequía. Según una respuesta parlamentaria la inversión real en la provincia de Alicante en plena sequía oscilará en torno a los 10 millones de euros. Cabe recordar que los gobiernos socialistas invirtieron en plena crisis, desde 2008 al 201, más de 700 millones de euros en acabar el Júcar-Vinalopó y en acabar prácticamente las desaladoras de Torrevieja y Mutxamel".

La protesta, en la que se exhibieron numerosas pancartas de las distintas comunidades de regantes pidiendo agua, transcurrió entre gritos de "necesitamos agua" o "soluciones ya", así como continuas llamadas de atención al problema de la sequía al presidente del Gobierno y a la ministra de Agricultura.

Las reivindicaciones al lado del ministerio de Agricultura, frente a la estación de Atocha, tres mujeres que se dedican a la agricultura en Alicante, Murcia y Almería, leyeron sendos manifiestos reivindicando agua y el presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez, destacó en su intervención que "este era un viejo sueño del Levante, había muchos miedos creyendo que nadie iba a venir, pero el Levante está aquí, defendiendo lo que le corresponde por justicia". Refiriéndose al Gobierno, López Mira destacó que "lo que tiene que hacer se lo registramos en agosto, se lo registramos antes de ayer y se lo registramos hoy. Tiene deberes, lo que queremos hoy es que se ponga a hacerlos, pero ya, de una vez por todas. Pagamos más cara el agua que en ninguna otra parte del país y eso es injusto. Y no vamos a parar, aunque llueva, aunque los embalses se llenen de agua hasta que tengamos una solución definitiva y justa para todos vosotros".

También intervinieron desde la tribuna el periodista murciano Manuel Buitrago, quien se refirió a las justas reclamaciones de los regantes, y el entrenador de fútbol, Antonio Camacho, natural de Cieza, que se encargó de leer las reivindicaciones de los manifestantes. "El agua es garantía de futuro. ¿Acaso alguien se puede imaginar que una fábrica de automóviles pueda funcionar sin electricidad?", se preguntó el ex seleccionador nacional. "Ante la grave situación de déficit hídrico que vive el Levante español y que amenaza con destruir el sector agrícola, estratégico para la economía nacional, demandamos la apertura inmediata de toda la batería de pozos de sequía para paliar la falta de agua; un riego de socorro porque están en juego millones de árboles frutales de todo el Levante; que las nuevas tarifas del Tajo-Segura se apliquen por cada metro cúbico de agua consumido; y la puesta en marcha de todas las propuestas recogidas en el manifiesto levantino por el agua apoyado de momento por las Cortes Valencianas, la Asamblea Regional de Murcia, la Diputación de Alicante y por más de 25 grandes ayuntamientos ", añadió Camacho.

Estas propuestas, continúo el futbolista, "se resumen en el mantenimiento del acueducto Tajo-Segura como pilar básico de futuro para nuestras poblaciones; la máxima producción de las plantas desaladoras existentes en las tres provincias con un precio asequible; la ejecución de obras hidráulicas que garanticen el acceso al agua en condiciones de igualdad, tanto para regadío como para consumo humano; una tarifa para regadíos justa para toda España; aprovechamiento total de aguas depuradas; concluir la modernización de regadíos haciendo un uso eficiente del recurso; y modificaciones legales para garantizar las cesiones de derechos de usuarios de cuencas diferentes". "En defensa de la huerta de Europa, el "Círculo por el Agua" hace un llamamiento desesperado al Gobierno y a todos los grupos políticos para que den soluciones definitivas a los problemas históricos de escasez de agua en el Levante español porque sin agua tendremos desierto y paro", concluyó José Antonio Camacho entre una fuerte ovación de los manifestantes.