¡A la rica alcachofa de la Vega Baja!

Capital del oro verde. Almoradí puede presumir, con orgullo, de contar en su término municipal con una de las mejores alcachofas del país, con una marca reconocida en la que integra a toda la comarca. Es la capital del llamado oro verde de la huerta y durante todo el fin de semana concentra las miradas de los amantes de esta beneficiosa hortaliza al acoger el IV Congreso Nacional de la Alcachofa Vega Baja del Segura.

Almoradí es este fin de semana la capital nacional de la alcachofa. El municipio celebra el IV Congreso Nacional de la Alcachofa Vega Baja del Segura con el fin de promocionar el municipio como referente turístico desde el plano gastronómico. Y qué mejor promoción que una degustación realizada por los mejores cocineros utilizando como base la hortaliza más popular de la localidad.

El «showcooking» organizado en la plaza de la Constitución atrajo a numerosos vecinos y visitantes que no quisieron perderse la cocina en directo de a algunos de los mejores chefs de la provincia, como son José Francisco Gómez, del Restaurante Los Infantes de Almoradí, Tony Pérez, de Alma La Mata en Torrevieja, Pilar Berenguer del Restaurante El Cruce de Almoradí -quien, por cierto, recibió, junto a Pedro Montesinos, la medalla de plata al Mérito Cultural que le otorgó la corporación municipal minutos antes en el salón de plenos-, Agustín Martínez, de The Agus Gastrobar de Orihuela y María José San Román, del Restaurante Monastrell de Alicante que cuenta con una estrella Michelín. Entre los platos que prepararon se encontraban el taco mejicano con alcachofas, la alcachofa rellena de la abuela y esta hortaliza rellena de huevo de codorniz y rulo de cabra caramelizado.

La jornada se inició pronto, con la apertura del Recinto Ferial del Congreso a las 10 de la mañana, donde se celebraron varios concursos y actuaciones. La Peña Huertana «Los Santicos de la Piedra» ofreció una exhibición de los procesos de producción tradicional de la alcachofa, y una exposición fotográfica. No faltaron los talleres de cocina con recetas saludables y un curioso concurso para premiar al más rápido pelando alcachofas o el que tenía como premio una videoconsola para la familia que mejor cocinara junta utilizando como ingrediente principal el llamado oro verde la huerta. Los más golosos disfrutaron con la elaboración de una alcachofa de chocolate antes de disfrutar de una «torrá popular» con más de 1.000 kilos de alcachofas de la marca de calidad «Alcachofa de la Vega Baja del Segura», que puso el broche de oro, junto a la actuación en directo del grupo «Baqueta» a una jornada dedicada a una de las hortalizas con más propiedades de las que se pueden encontrar en mercados y supermercados.



Récord no conseguido

Uno de los momentos más esperados llegó a las 19.30 horas. ¿Se conseguiría finalmente el récord Guinness a la alcachofa más grande? Había muchas esperanzas puestas en los enormes ejemplares que llevaron varios huertanos y vecinos. Pero la báscula no engaña y, finalmente, los 1,160 kilos de una hermosa alcachofa no fueron suficientes para conseguir el Guinness World Record, que lo ostenta una hortaliza de 2 kilos, nada más y nada menos. «El año que viene seguro que lo conseguimos, ya que había muchas personas, que tienen campos de alcachofas, que no se habían enterado de este concurso y han estado preguntando cómo participar en él en otra ocasión porque, aseguraban, que han cultivado ejemplares muy grandes», señaló el edil de Turismo de Almoradí, José Antonio Latorre.

El IV Congreso Nacional de la Alcachofa se cerrará hoy a las 14 horas. Antes está previsto un encuentro de asociaciones huertanas y tradicionales organizado por la Peña Huertana San Isidro Labrador y la Agrupación Huertana del Bajo Segura, más «showcookings», de la mano de los chefs Mariló Monera, Djadel Lahmar, Pascual Gómez, Odón Martínez y Sergio Sierra y el IV Concurso Popular de Tortillas de Alcachofas de la Vega Baja, a las 11 de la mañana en la plaza de la Constitución.

Además, se entregará a las 13.30 horas los Premios de Honor «Joyero de la Alcachofa» a la chef Susi Díaz, del Restaurante La Finca de Elche, con una estrella Michelín, y al conocido y creativo repostero Paco Torreblanca, considerado el mejor pastelero del mundo, lo que pondrá fin a esta edición.