Decenas de voluntarios recogen más de 10 toneladas de basura de la sierra de Benejúzar

Botellas de cristal, plásticos, botes y escombros se acumulan desde hace décadas en este espacio natural protegido.

El monte es el mayor tesoro natural que tiene Benejúzar pero que no todos cuidan y respetan como debería ser. Es algo que de lo que se dieron cuenta ayer los más de 150 voluntarios que participaron en una jornada de voluntariado ambiental para limpiar la Sierra de Benejúzar, cuya iniciativa surgió de un grupo de vecinos del municipio hartos de ver cómo los caminos y veredas del monte estaban jalonados de botellas y otros residuos. Lo propusieron al Ayuntamiento quien no tardó en adherirse a la iniciativa y organizar una jornada de limpieza que terminó con más de 10.000 kilos de basura recogidos, algo que sorprendió a los presentes quienes reconocieron que no pensaban que hubiera tal cantidad de residuos en el entorno de la conocida «Pilarica».

Los voluntarios, dispuestos en grupos, se organizaron para cubrir una determinada ruta. Los vecinos, con esta iniciativa, también consiguieron algo casi impensable en Benejúzar, unir a todos los partidos políticos, cuyos ediles también se pusieron el chándal y cogieron la bolsa para retirar la basura de ese entorno natural, entre ellos el alcalde, Antonio Bernabé (PP), el portavoz del PSOE, Miguel López, o la edil de Ciudadanos, Rosa García. Los voluntarios recogieron todo tipo de residuos, en su mayoría botes, botellas de cristal y de plástico que estaban dentro del monte, en zonas de difícil acceso donde nunca antes se había llevado a cabo una limpieza, por lo que algunos de los objetos recogidos llevaban allí más de 3 o 4 décadas, y también en la orilla de los caminos se recogió una gran cantidad de basura, ya no solo botellas y recipientes que algunos excursionistas tiran en el suelo sin pudor, también muchos preservativos que algunos tras la fiesta deciden dejarlos allí tirados como si fueran a desaparecer, en lugar de meterlos en una bolsa y tirarlos a un contenedor. También hay quien decide que el monte es el mejor lugar para dejar los escombros, y ayer se retiraron también algunos.

Manuel Ruiz, uno de los vecinos impulsores de la iniciativa, se mostró muy satisfecho con el resultado y el apoyo de todas las asociaciones de Benejúzar y criticó la falta de civismo de algunas personas que suben a la sierra. «Todos se están dando cuenta de que el monte es el bien más preciado que tenemos en el pueblo y es algo que un grupo de vecinos llevábamos planeando desde octubre al ver cómo se tiraba todas las semanas basura y al subir la quitábamos, y a la semana siguiente otra vez lleno de residuos y optamos por organizar una jornada de limpieza en la que ha tenido mucho que ver la nueva directiva de los cazadores, que respeta este espacio».

Esta sierra, que también tiene terrenos pertenecientes a Algorfa, Almoradí y Orihuela, es uno de los espacios naturales más bellos de la Vega Baja. Manuel Ruiz pide la colaboración de esos municipios para limpiar el monte «sobre todo de Orihuela, a cuyo ayuntamiento pedimos que cuide más el monte porque está totalmente abandonado en su término municipal, hay basura allí a montones y hasta algún coche abandonado y necesita de una limpieza urgente como la de hoy en Benejúzar», se quejó.