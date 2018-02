Orihuela pospone su adhesión al Plan Edificant por falta de documentación

El PSOE ve «falta de voluntad» en el gobierno.

El Ayuntamiento de Orihuela ha pospuesto su adhesión al Plan Edificant de la Generalitat, que promueve obras de mejora en 23 centros educativos. Estaba previsto que esta cuestión se abordara en el pleno de mañana jueves, pero finalmente no será así. El PSOE, en la oposición, dijo ayer no entender por qué se demora un asunto tan importante para la comunidad escolar y criticó la «falta de voluntad» del gobierno del PP y Cs. Por su parte la concejala de Educación, Begoña Cuartero, aseguró que el decreto autonómico que regula el Plan exige que los consistorios envíen una memoria técnica sobre los trabajos necesarios. La edil dijo que para poder elaborarlo es preciso que la Conselleria les remita primero documentación que indique cómo hay que hacerlo, pero hasta el momento no la han recibido.

La portavoz socialista, Carolina Gracia,mostró ayer su decepción por el hecho de que este asunto no se hubiera incluido en las comisiones informativas previas al pleno. «Preguntamos el porqué de este asunto y la respuesta fue que no se veía clara la propuesta y que por ello no se había incluido», prosiguió Gracia, quien dijo que esa respuesta «les sorprende» pues «tan sólo se necesita mostrar la voluntad del consistorio en adherirse».

Según la socialista esta situación «muestra que Edificant ya es un ejemplo de la falta de voluntad y enfrentamiento interno del Partido Popular», pues de existir dudas sobre el proceso deberían preguntar a la Conselleria y resolver lo que haga falta para que cuanto antes se puedan poner en marcha las actuaciones y obras que se han solicitado». La edil criticó además que todavía no se haya renovado el Consejo Escolar Municipal siendo un órgano al que hay que consultar antes de aprobar el citado Plan.

«No es lógico que tengamos que esperar un mes más para solicitar la adhesión, esperamos que el PP deje de lado sus reticencias a este Plan y se ponga de una vez por todas a trabajar para que se mejoren nuestros centros educativos». Por su parte, Cuartero explicó a este diario que ha sido el secretario del Ayuntamiento el que ha considerado que la adhesión al Edificant que proponía el Ayuntamiento no reunía los requisitos del decreto autonómico.



Artículo 7

La concejala hizo referencia al artículo 7, que indica que la solicitud se acompañará de una memoria en la que se detallará, entre otras cosas, la descripción técnica de las actuaciones o el importe máximo previsto del coste de la intervención. A ese respecto se indica que a efectos de su elaboración, la Conselleria «pondrá a disposición de la administración solicitante el programa de necesidades que corresponda a la actuación a realizar, así como el precio del módulo constructivo y los porcentajes a utilizar para el cálculo del coste de las asistencias técnicas, o cualquier otra documentación, parámetro económico o información que asegure el correcto desarrollo y ejecución de la delegación». Pues bien, la concejala aseguró que toda esa documentación no se ha recibido y, por lo tanto, no se puede solicitar ya la adhesión. Con respecto a la renovación del Consejo Escolar, dijo que esperan igualmente que Conselleria diga qué representatividad tiene que tener cada uno de los sectores. No obstante dijo que el Consejo existente está en funciones y esa situación no sería un impedimento para aprobar la adhesión al Plan Edificant.