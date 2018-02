El cambio del mercadillo de La Mata es definitivo y se hará tras Semana Santa

El presidente de los comerciantes mantiene el rechazo pero descarta protestas.

No hay marcha atrás pese a la oposición de algunos colectivos de comerciantes, vendedores y vecinos de La Mata. El cambio de ubicación del mercadillo a la zona de Los Europeos de La Mata es definitivo y se llevará a cabo entre Semana Santa y verano. El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes), y el edil de Mercados, Javier Manzanares (PSOE), mantuvieron ayer una reunión con representantes de la asociación de vendedores del mercado de La Mata, representantes de Apymeco, de la Plataforma Independiente Matera (PIM), vecinos del barrio de los Europeos y funcionarios de las áreas de Vía Pública y Mercados para abordar la nueva ubicación del mercado semanal.

El alcalde aseguró que la reunión, de la que se informó a los medios tras su celebración, sirvió para mostrar la documentación e informes que hay sobre este tema, tanto de los técnicos municipales, como de la dirección general de Costas, así como del Ministerio de Economía y Hacienda –del área de Patrimonio- y los del Seprona de la Guardia Civil que «vienen advirtiendo desde hace años que no es viable que el mercadillo se monte semanalmente sobre el canal de La Mata y sus áreas de protección, tránsitos y servidumbre.

Entre la documentación aportada se encuentra la propuesta de la nueva ubicación, que cuenta con los informes favorables de los técnicos municipales.

El alcalde recordó la necesidad de trasladar el mercadillo «en breve» para evitar que pueda darse una situación que «no es deseable para nadie y que no sería otra que la originada por la suspensión definitiva de dicha actividad» en su ubicación actual sobre el canal salinero de La Mata -que no está preparado para soportar el peo de vehículos y de esta actividad-a lo largo de la calle Lecha. Dijo que el lugar que se ha planteado desde el Ayuntamiento y que cuenta con el visto bueno de los técnicos «está a solo 250 metros del emplazamiento alternativo que había propuesto inicialmente el Ayuntamiento tras varias reuniones con comerciantes y vecinos de La Mata, y los vendedores ambulantes». Propuesta que se ha desechado ya que los informes técnicos revelan que no dispone de la capacidad para acoger todos los puestos existentes en la actualidad. «No llega al 70% (de los aproximadamente 100 puestos) lo que obligaría a dejar fuera a un amplio colectivo» dijo José Manuel Dolón, quien ha detallado que el cambio de ubicación, por las fechas en las que nos encontramos, «tendrá que efectuarse después de Semana Santa y antes del verano». La de ayer fue la tercera reunión que se ha mantenido de forma conjunta, al margen de los encuentros que ha ido celebrando el edil de Mercados quien ha estado a disposición de todos los interesados durante dos días cada semana desde hace varios meses en el Ayuntamiento de La Mata.



Comerciantes en contra

A los cinco minutos de iniciarse el encuentro el presidente de la Asociación de Comerciantes de La Mata, que a su vez presidente al colectivo comercial de Torrevieja en Apymeco, David Sánchez se ha levantado de la mesa. Sánchez, asegura que sí hay alternativas al cambio, y que Costas no hubiera reclamado el cambio si el Ayuntamiento hubiera solicitado una concesión de este dominio público a la dirección general de Patrimonio (aunque sería compartida con las salinas) y aplicando las medidas de seguridad que indicaba el ingeniero municipal en un informe. El gobierno explicó que esas medidas se aplicaron pero fue el Seprona el que aseguró que eran insuficientes. Sánchez cuestionó la presencia de la Plataforma Independiente Matera (PIM) en la reunión cuando, en su opinión, no ha querido posicionarse sobre este asunto. Sánchez lamentó las pérdidas que va a generar la decisión aunque descartó convocar protestas, como las que ayer se planteaban oficiosamente y sin confirmación para el mercadillo de hoy.