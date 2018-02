La terraza de la oficina de Turismo de Torrevieja lleva meses cerrada

La oposición reclama que se resuelvan los problemas de la barandilla que son los que habrían justificado el cierre, aunque el PP lamenta no haber obtenido una información concreta sobre los motivos después de solicitarla. El edificio fue acondicionado como oficina central de Turismo junto a la bahía en el antiguo espacio que ocupaba el restaurante Miramar

La terraza de la oficina central de turismo ubicada en el Paseo Vista Alegre de Torrevieja permanece cerrada, "supuestamente por un problema en la barrandilla perimetral. Algo que parece haberse producido por ausencia de mantenimiento de una barandilla que se conservó del edificio original para mantener el aspecto tradicional y marinero", según ha denunciado hoy públicamente el Partido Popular.

El edil Luisma Pizana (PP) ha reclamado una solución "sean los que sean los problemas de esta barandilla y que desconocemos porque desde el Ruinpartatito que acaba con todo no nos han dado ninguna explicación al respecto más allá del escueto cartel que aparece en un cristal".

La misma fuente ha añadido que "es inaceptable mantener cerrado al público durante tanto tiempo y sine die una parte esencial del primer punto de visita de los turistas que escogen Torrevieja como destino para pasar sus vacaciones. Refleja el desinterés y la nula preocupación del Alcalde y la concejal con el área de turismo, incapaces de resolver problemas que no existían y que tienen completamente abandonada la imagen de la ciudad y descuidados los elementos promocionales y de difusión turística".

El PP señala además que la situación de la oficina es conocida por la Agencia Valencia de Turismo y "es algo que preocupa ante el paso del tiempo y la ausencia de soluciones, más allá de la colocación de unas vallas de seguridad que afean las maravillosas vistas. No me gustaría que el gran trabajo desarrollado por el personal del área para lograr el merecido reconocimiento del concurso de calidad en la atención al turista Una Visita Feliz 2017 se fuera por la borda por no solucionar un problema como este antes del inminente inicio de la temporada alta con la llegada de la Semana Santa".

El PP ha recordado que esta instalación fue inaugurada en el pasado mandato, el 14 de junio de 2013, en un enclave que destacaba precisamente "por sus vistas sobre la bahía torrevejense y la amplitud de sus instalaciones, incluida su espectacular terraza, con una superficie total de más de 300 metros cuadrados". Su adecuación se concibió para facilitar las vistas sobre el puerto, "para que el visitante no sólo consulte información sino que además disfrute del propio emplazamiento; para ello, se ha dispuesto dos zonas de descanso: una interior y otra en la terraza desde donde se pueden contemplar y explotar las vistas".

Luis María Pizana ha lamentado que José Manuel Dolón (Los Verdes) viva completamente "obsesionado con algo que no pasó hace más de diez años -en referencia a las supuestas irregularidades en la contratación de Fitur denunciadas por el primer edil a título particular en el juzgado- en lugar de centrarse en lo que es su obligación, que es resolver los problemas del presente y garantizar el futuro turístico de Torrevieja". Igualmente ha realizado el ofrecimiento a la concejal de turismo, Fanny Serrano, "a colaborar, al igual que siempre, en las gestiones que sean necesarias para la reapertura inmediata de la terraza".