El PSOE exige que se ataje la plaga de forma «inminente»

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Carolina Gracia, visitó ayer el barrio de San Antón para conocer las consecuencias de la plaga de procesionaria que denuncian los vecinos. Gracia puso ver «in situ» como las orugas campan a sus anchas y los problemas sanitarios que están ocasionando. La edil pidió a las concejalías de Sanidad y Medio Ambiente «que actúen de la forma más rápida posible para solucionar el problema», que achacó a «una falta de control y tratamiento de los pinos» e instó a usar los tratamientos químicos para eliminar los bolsones de seda que contienen los insectos en los pinos «antes de que lleguen al estado en el que se encuentran ahora».

Gracia explicó que las actuaciones de tratamiento son más efectivas a principios de otoño por lo que criticó la falta de previsión del equipo de gobierno. «Es un peligro tanto para los niños como los adultos y no es de recibo que no se haya actuado por parte del Ayuntamiento», criticó. Los vecinos están recogiendo firmas y han presentado varios escritos. La concejal socialista anunció que van a registrar un escrito a los responsables de Sanidad y Medio Ambiente «para que actúen de manera inminente» y preguntarán sobre este asunto en el próximo pleno «ya que la edil Noelia Grao dijo que se estaban retirando estas plagas en los pinos de los colegios y queremos saber si ha sido un retraso o es que no se ha hecho en todo el término municipal».