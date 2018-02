El juez archiva la causa de Fitur en Torrevieja porque ha prescrito

El diputado nacional y secretario local del PP, Joaquín Albaladejo, desveló que un juez ha decidido archivar la denuncia dirigida contra la gestión de las contrataciones para la organización de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) durante los mandatos del PP en el Ayuntamiento de Torrevieja, de 2006 a 2011. Albaladejo atribuyó a la denuncia a los cuatros grupos del gobierno municipal y a los dos de la oposición (Cs y Sueña) que respaldan al alcalde en asuntos puntuales, como el presupuesto y arremetió contra el intento, sin éxito, en su opinión, del grupo de gobierno de encausar la gestión del PP desde que la coalición de partidos se hizo con el gobierno municipal. Dijo que esa estrategia ha «fracasado» y que no hay ni un solo procedimientoa abierto por ese periodo.

Ayer, el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) compareció para aclarar que fue él a título particular, no en su condición de alcalde, el que interpuso la denuncia a mediados de junio, aunque el área de prensa sí se hizo eco de la actuación. También admitió que fue archivada por un juzgado en diciembre por dos razones: porque las supuestas irregularidades han prescrito y ya no serían delito. Y el magistrado esgrime un informe de la Fiscalía que le primer edil lamentó ayer que no se aporte en la notificación. Dolón anticipó que ha recurrido y dijo que las irregularidades y las empresas en la contratación son idénticas a las de otras causas abiertas en la provincia.

El alcalde recordó que sí han prosperado procedimientos por la gestión del PP. Entre otros, el que todavía debe resolver si Albaladejo devuelve las cantidades percibidas como edil de Hacienda en una dedicación exclusiva que un juzgado de lo Contencioso declaró incompatibles con su actividades privadas como agente de la propiedad inmobiliaria y administrador de fincas. Albaladejo obtuvo la compatibilidad para ejercer esas funciones pero el juzgado aseguró que no eran compatibles porque podía conocer decisiones ligadas a la gestión urbanística local.