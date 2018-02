El sorteo de "San Valentín" de la Lotería Nacional deja 1,3 millones de euros en Cox

Cupido ha lanzado sus flechas con fuerza en Cox, concretamente en la Administración de Lotería número 2 situada en el número 27 de la Avenida del Carmen, aunque más que del amor, han sido las de la suerte. Esta administración ha vendido una serie entera del número 68724 que ha sido agraciada con el primer premio del Sorteo Extraordinario de "San Valentín" de la Lotería Nacional celebrado hoy, con un premio de 1.300.000 euros (130.000 euros al décimo). La administración ha vendido los 10 números de la serie entre sus clientes.

El lotero, Eugenio Manresa, ha ido llamando a los clientes que sabe que cada semana encargan los décimos de lotería para darles la buena noticia. Este diario ha sido testigo de una de las llamadas a una vecina de Cox que no podía creerse que había ganado 130.000 euros. Sus gritos de alegría los podían escuchar todos los que estuvieran cerca del teléfono desde el que ha llamado el lotero, emocionado también con las lágrimas de la agraciada. El caso de otra clienta es aún más curioso porque se llevó por error el 68724 ya que siempre juega cinco números acabados en 18. "Se llevó los cinco décimos del número que juega acabado en 18, pero en vez de darle los cinco, por error, le dimos cuatro del 18 y uno del 68724, y ella ha venido esta mañana antes del sorteo para advertirnos del error, pero ha dicho que se lo quedaba esta vez y que la siguiente semana lo tuviéramos en cuenta; y mira por donde, gracias a ese error, se ha llevado 130.000 euros", ha contado Eugenio Manresa a INFORMACIÓN.ES. La anécdota seguro que no se le olvidará a la afortunada. "Cuando la he llamado después del sorteo me ha dicho que lo había visto y me ha dicho lo que se ha alegrado de ese error", explica el lotero.

Es la primera vez que esta joven administración de lotería reparte un primer premio de la Lotería Nacional, aunque sí han repartido otros premios en diversos sorteos. Aunque muy lejos de esa lluvia de euros, 1.300.000, que ha llevado la alegría a Cox este sábado.