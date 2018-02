Un doctor en Física, investigador y profesor es el Caballero Cubierto 2018

José Antonio García recibió el pasado jueves una llamada que no esperaba. Al otro lado del teléfono, Emilio Bascuñana. El alcalde le invitó a mantener una reunión, se vieron y le dio la noticia: era el elegido para desempeñar el cargo más representativo de la Semana Santa de Orihuela, el de Caballero Cubierto. «Le dije que sería todo un honor, pero para darle una respuesta definitiva tenía que hablarlo con mi mujer». Como no podía ser de otra forma Elena lo apoyó, emocionada por todo lo que supone. Esa noche no se lo dijeron a ninguno de sus tres hijos. Había que guardar el secreto hasta ayer, cuando pasadas las 13.30 horas el regidor hizo pública la propuesta que tendrá que ser refrendada ahora por el Pleno.

«Mi familia y yo estamos muy contentos, orgullosos e ilusionados por vivirlo de una manera especial. Vivimos muy especialmente la Semana Santa y las tradiciones de Orihuela. Intentaremos estar a la altura y disfrutarlo, porque es la mejor manera de transmitir a otras personas lo bueno del cargo», expresó ayer durante la comparecencia ante los medios de comunicación. García tiene 40 años, es doctor en Física, investigador y profesor del Colegio Santo Domingo y de la Universidad de Murcia. El Sábado Santo será el encargado de portar la bandera que abre la procesión del Santo Entierro, una de las más singulares de la Semana Santa oriolana. Lo hará con la tradicional chistera que cubre la cabeza de quien ostenta este cargo, y sólo él podrá cruzar la Catedral de Orihuela con la cabeza cubierta, gracias a una bula papal que lo permite desde 1620. Fuera del templo se quedará otro de los símbolos más característicos de esta procesión, que es un trono que porta un diablo con pechos de mujer, «La Diablesa».

La procesión del Sábado Santo tiene un origen es civil puesto que el encargado de su organización es el consistorio. Los documentos más antiguos sitúan el nombramiento por el Ayuntamiento de Orihuela del Caballero Cubierto a comienzos del siglo XVIII. El cargo es propuesto por el alcalde y ayer fue apoyado por por los portavoces de todos los grupos políticos excepto Cambiemos, que se abstiene porque defiende la necesidad de que las instituciones públicas sean laicas. Ahora tendrá que ser ratificado en pleno.

El motivo por el que ha sido elegido para este cargo es por ser «un oriolano vinculado a la Semana Santa de Orihuela desde que nació y cuya labor y trayectoria es reconocida por todos haciéndole merecedor de esta importante distinción», explicó ayer el regidor. García es cofrade de La Samaritana, donde fue nombrado en 2016 cofrade portaestandarte. Además es mayordomo y costalero de Nuestro Padre Jesús y miembro de la Centuria Romana. El regidor añadió que «su vinculación con la Semana Santa tiene su origen en la tradición familiar inculcada por sus padres y que tanto él como su mujer han inculcado a sus tres hijos, ya que para José Antonio las tradiciones de Orihuela forman parte de su vida». Sobre él dijo también que tiene una amplia experiencia y valores y actitudes que «sirven de referencia y de ejemplo para la sociedad».