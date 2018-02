El PSOE plantea blindar Rubalcava como Bien de Relevancia Local

El grupo socialista de Orihuela quiere que el Palacio de Rubalcava sea protegido como un Bien de Relevancia Local para garantizar la conservación del inmueble e impedir que se cambie su estética tradicional. La oposición cree que con ese blindaje se podría optar a recibir ayudas y subvenciones y quedarían bloqueados proyectos como el que propone el equipo de gobierno, que no aborda una reforma integral y sólo incluye arreglos puntuales. Esta propuesta será debatida en la sesión plenaria del próximo jueves.

La concejala Carmen Gutiérrez explicó ayer que la única protección con la que cuenta el edificio es la de estar incluida en el plan del casco urbano tradicional y la que le otorga encontrarse en el entorno de la iglesia de Santiago, que es Bien de Interés Cultural. Sin embargo, ambas protecciones «solo afectan a su aspecto exterior y no reconocen el valor global del edificio ni protegen el interior del palacio». La edil cree que si se hubiera calificado como un Bien de Relevancia Local se habría impedido la reforma que se acometió hace una década, cuando se invirtió 1.115.000 euros «con una intervención tan agresiva en su interior que supuso el desmantelamiento completo de sus salones nobles, con pavimentos levantados, chimeneas desmontadas y muros derribados».

Gutiérrez recordó que el gobierno de Emilio Bascuñana reservó una partida de 975.000 euros en el presupuesto de 2017 para intervenir en el edificio -que no se ha gastado- y que se recibirán fondos europeos a través de las de las subvenciones EDUSI. Lo que no está nada claro que se vaya a ingresar es la subvención del 1.5% Cultural solicitada al Gobierno Central porque se realizó fuera de plazo. Con esos fondos el gobierno quiere acometer el proyecto «Rubalcava hub», que a juicio del PSOE, «no aborda la rehabilitación integral que necesita el edificio, limitándose a lavarle un poco la cara colocando puntales decorativos, por no hablar de la decoración y los usos propuestos que no se ajustan a lo que la mayor parte de la ciudadanía quiere para el palacio», concluyó Gutiérrez.