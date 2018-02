Un duro escrito de queja

? Los padres leyeron el siguiente escrito: «Somos un grupo de padres, madres y amigos de ADIS Vega Baja de Orihuela. Muchos de nosotros llevamos aquí más de 15 años y después de ese tiempo hemos sido expulsados de la que consideramos nuestra asociación, nuestra familia. Padres expulsados de socios voluntarios y no permitiéndoles ayudar y colaborar con ADIS y lo que jamás debería haber sucedido... niños expulsados de ADIS. Todo esto no es obra de la asociación, no es culpa de ADIS, nadie culpa a ADIS en general, sino a la junta directiva actual que trata a la asociación como si fuera un negocio propio y muy lucrativo y han dejado fuera lo que debería ser lo más importante de una asociación para niños con una discapacidad... el corazón. Es hora de que ADIS vuelva a pertenecer a nuestros hijos», reclamaron frente a la sede de la asociación.