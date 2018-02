Orihuela lleva abonados 19.600 euros de alquiler por una parcela en Molins prevista como área deportiva

El Ayuntamiento de Orihuela paga desde febrero de 2017, mensualmente, algo más de 1.600 euros al propietario de una parcela en la pedanía de Molins, donde se prevé instalar una zona deportiva muy necesaria en la zona, y que cuenta, además con una modificación de crédito. Se trata de una parcela privada de 5.910 metros cuadrados en esta pedanía donde estaba previsto ubicar unas instalaciones deportivas, a través de un contrato de alquiler por 15 años, prorrogables año a año hasta 5 años más y por un importe anual (IVA incluido) de 19.602 euros. Sin embargo, no se ha vuelto a saber nada de ese proyecto y el alquiler de la parcela sin abrir sigue costando cada mes 1.350 euros más IVA a los oriolanos.

La portavoz del PSOE en Orihuela, Carolina Gracia, criticó ayer que «sigue sin saberse nada de la construcción de la zona deportiva que se preveía para Molins y que contó con una modificación de crédito que no ha servido para nada» y añadió que «el tiempo pasa y zonas deportivas de nuestro municipio sufren la desidia y abandono del gobierno municipal».

La concejal socialista se refirió a esta instalación «aún fantasma» en el transcurso de una comparecencia ante los medios de comunicación en la que criticó «la escasa inversión» en materia de deportes en cuanto a instalaciones deportivas del municipio. Carolina Gracia lamentó que el Plan Director «sea la excusa perfecta que necesitaban tanto el PP como Cs para no tener que explicar y asumir que la legislatura pasa y las mejoras e inversiones deportivas no van a llegar».

Gracia se refirió al Consejo Municipal de Deportes que tuvo lugar la semana pasada en la que se incluyó en el orden del día el Plan Director de Instalaciones Deportivas del Municipio de Orihuela. Un plan que, recordó, se anunció en noviembre de 2015 por el entonces edil de Deportes Dámaso Aparicio «y del que no se supo nada hasta diciembre de 2017, dos años después, cuando se encargaba su redacción a través de un contrato menor por importe de 15.125 euros», señaló. Para la socialista el plan «llega tarde» y aunque dijo que su grupo no tiene nada en contra de este documento «que nos parece necesario y esperamos satisfaga a todas aquellas personas, colectivos y clubes a los que se ha hecho partícipes del mismo», sí criticó que «es casi una broma de mal gusto que esto se haya retrasado tanto y que lo único que el alcalde espera del proyecto sea saber que hay que hacer la legislatura próxima». En este sentido aseguró que el proyecto de construcción de la Ciudad Deportiva «ya en el primer Consejo Municipal de Deportes reconocieron que quizá no sería posible, pero no han perdido la oportunidad de seguir vendiendo humo», dijo.