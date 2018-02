Ciudadanos alardea de estar «trabajando en el despacho» mientras el PP se hacía una foto

El edil recuerda que su partido gestiona «más presupuesto en proporción que los populares».

Comparecer públicamente para vender buenos datos económicos es lo que todo gobernante desea. Tras muchos años con serias dificultades económicas, el Ayuntamiento de Orihuela empieza a salir del pozo, y ayer anunció que cuenta con una liquidez de 30 millones de euros tras pagar más de 13.000 facturas a los proveedores, que ya cobran como máximo en 41 días, frente a los 117 de 2017. Y ayer salieron a sacar pecho de estos números el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), junto a los ediles populares Sabina Galindo y Rafael Almagro. Pero lo hizo sólo parte del equipo de gobierno, el PP. Se echó en falta a Ciudadanos cuyos 3 ediles sustenta el gobierno local y ocupan importantes áreas, además de la primera tenencia de alcaldía, como Infraestructuras, Cultura y la Costa. Pero, según el portavoz de Cs en Orihuela, Juan Ignacio López-Bas «no se acordaron de llamarnos».

López-Bas mostró en las redes sociales su enfado por ese desplante. En Facebook, el dirigente de Cs se felicitó por esos buenos datos económicos «gracias a la gestión de todos, PP y Ciudadanos», remarca. Y añade que «de estos últimos (Cs) gestionando más presupuesto municipal en proporción que los primeros». El enfado va en aumento en la publicación. «Si ha bajado el periodo medio de pago, es por la mejor y más rápida gestión en cada área de las facturas a pagar. Con más presupuesto, más facturas», señala el lider local de la formación naranja tras asumirse buena parte del trabajo económico en el Ayuntamiento.

El concejal, que acompaña a su publicación un enlace a la noticia de INFORMACIÓN sobre la comparecencia de los populares en el Área Económica del Ayuntamiento, desvela el por qué «no estuvimos en la foto con el alcalde y otros dos concejales del PP. No se acordaron de llamarnos». Y vuelva a asumir la responsabilidad de su grupo municipal en algo que está haciendo bien el Ayuntamiento como es la adjudicación de contratos en servicios donde no existían y recuerda que su partido es el que preside la Comisión Especial de Cuentas. Y termina con una conclusión que esconde una voraz crítica a sus socios de gobierno, los populares, cuando señala que «igual si no estamos en la foto es que estábamos en el despacho, trabajando para poder dar esta noticia», y se despide con un «seguro que algo bien sí estamos, también los concejales de Ciudadanos, haciendo».

No es la primera vez que desde Cs muestran públicamente su disconformidad con algunas decisiones del PP por acción u omisión. Cuando se trata de dar a conocer datos o propuestas de las áreas que gestiona Ciudadanos a los medios de comunicación suele llegarles no sólo la nota enviada por el departamento de prensa del Consistorio, sino también una propia de Ciudadanos o apuntándose logros como la bajada del IBI en Orihuela.