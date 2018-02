Almagro desmiente que subastaran una parcela con vicios ocultos y exige el pago

La mayor de las parcelas sacadas a subasta por el Ayuntamiento de Orihuela en la Costa cuenta con dotación para el suministro eléctrico y en sus terrenos no crece una planta protegida, la jarilla cabeza de gato, ni es el hogar del caracol, también protegido «tudorella mauretanica». Es lo que alegó el promotor que se adjudicó recientemente esa parcela de 22.263,32 metros cuadrados por 6.641.414 euros, casi un millón de euros más del precio de salida, que era de 5,7 millones. El concejal de Patrimonio de Orihuela, Rafael Almagro, aclaró ayer que dicha parcela «no tiene ningún vicio oculto» como aseguró el comprador, Suncoast Golf SL, quien recientemente envió un escrito al Consistorio denunciando que no se le había informado, antes de la compra, de que dicha parcela no tenía infraestructura eléctrica para dar suministro a las 172 casas que pretende construir allí. Además, aseguraba que podría ser un problema el que allí estuvieran establecidas unas especies endémicas y protegidas a la hora de construir y amenazó con desistir de la compra. «Si no pagan, se volverá a sacar inmediatamente a subasta», indicó Almagro.

Por todo ello, el promotor pedía que el Ayuntamiento le rebajara en 208.000 euros el precio final, algo que no hará. «La parcela Zb-6 no tiene ningún vicio oculto ni defecto y, jurídicamente, una vez adjudicada, no se puede aplicar rebaja alguna». Además señaló que se ha reunido en varias ocasiones con el promotor tras corroborar con Iberdrola que la parcela cuenta con suministro eléctrico suficiente a las necesidades que requería la mercantil y que no hay especies protegidas allí. «Me consta que siguen teniendo interés en esa parcela, así que espero que ingresen en breve el dinero por ella, tras aclararles las dudas», explicó Almagro. Tiene 20 días por delante para abonar el precio de la parcela, tras haber recibido la notificación hace 10 días.



Adjudicación

Es la única parcela que se subastó pendiente de pago, tras haber ingresado ya el dinero las cuatro empresas que se quedaron con los otros cuatro lotes de parcelas ubicadas en Los Almendricos (PAU-26) y en la U. E. nº1, sector E-2 El Barranco, cuyo precio de adjudicación sin IVA asciende a 7.753.379 euros. Falta la de 6,6 millones, que de hacerse efectivo el pago, supondrá unos ingresos a las arcas públicas de 14.398.793 euros, es decir, un 22% más de su precio de salida que era de 11.792.694. «Encargué una actualización de los valores de tasación, que dio como resultado un incremento cercano al 40% del valor que se tenía registrado de estas cinco parcelas», dijo, y añadió que «se malvendieron las que se subastaron el pasado mandato».

En el pliego de condiciones de la subasta se estipulaba que los adjudicatarios debían hacer frente a las cargas urbanísticas que gravan las parcelas, por lo que el Ayuntamiento se verá liberado del pago de más de 1.300.000 euros (533.000 de las parcelas ya abonadas, y 767.500 de la que falta). «Ha sido un éxito rotundo esta subasta», concluyó.