Vecinos de Aguas Nuevas limpian por su cuenta los márgenes de la Avenida de Cortes Valencianas, según el PP

El PP arremete contra el gobierno de coalición del "ruinapartito" por obligar a los vecinos a asumir servicios publicos

El pasado fin de semana un grupo de vecinos de la zona de Aguas Nuevas "sintieron la necesidad de limpiar su zona ante la triste realidad diaria de suciedad y abandono a la que se les ha sometido desde la llegada del ruinapartito de José Manuel Dolón a la alcaldía", según ha asegurado hoy el grupo del PP en el Ayuntamiento de Torrevieja, que ha aportado varias imágenes de los residentes realizando la limpieza.

Los vecinos actuaron a lo largo de la margen derecha de la Avenida de las Cortes Valencianas en dirección Alicante, entre el monumento de la Generalitat, y el puente peatonal que cruza la avenida. Un área en el que se alternan terrenos calificados en el Plan General como zonas verdes de titularidad pública pero que el municipio no exigió ejecutar a los promotores de Aguas Nuevas I y Aguas Nuevas II cuando se levantaron las casas -hace décadas-; con parcelas privadas urbanas sin vallar del plan parcial Montecarlo.

El mantenimiento municipal es mínimo, entre otros motivos, porque la limpieza de parcelas privadas es responsabilidad de los particulares y la limpieza de solares públicos que no están recepcionados como zonas verdes no aparece entre los servicios que prestan las concesaionarias de recogida basura ni el de conservación de zonas verdes.

A juicio del PP es "muy lamentable que los vecinos de diferentes zonas de la ciudad estén teniendo que limpiar voluntariamente la zona en la que viven como consecuencia de la desidia y la inactividad del Ayuntamiento. Ya se hizo público un caso en la zona de Los Balcones en el que una ciudadana alemana no entendía que un paisaje con ese sol y esas lagunas estuviera lleno de porquería y que se dedicó durante varias horas al día a recoger basura de la vía pública. Una tarea que es responsabilidad del Ayuntamiento y por la que a los torrevejenses pagamos una tasa para un servicio que los técnicos municipales califican como deficiente o muy deficiente".

Las mismas fuentes mantienen que "las muestras de civismo y amor por Torrevieja mostradas por estos colectivos de vecinos contrastan con la injustificable actuación del equipo de desgobierno liderado por José Manuel Dolón y respaldado por 6 grupos municipales que hace dejación de funciones en cuanto a sus obligaciones, pero no en lo relativo a sus privilegios".

El PP ha bautizado esta situación como "made in Ruinapartito" en la que los torrevejenses tenemos que, "por amor a Torrevieja, corregir las carencias provocadas por el que debería ser nuestro Ayuntamiento y no una administración que en desde hace 2 años y medio solo genera problemas".



"A día de hoy Torrevieja paga mucho más por el servicio de recogida de basuras por un servicio que es clara y visiblemente mucho peor. Situación que no se va a corregir con la aprobación del presupuesto puesto que en la última modificación presupuestaria ya se incrementó en 2,8 millones de € la partida para este servicio sin que se haya visto el más mínimo síntoma de mejora en el mismo, todo lo contrario. Como tampoco hay ni rastro del plan de choque reclamado reiteradamente por el Partido Popular y que, posteriormente, fue anunciado por Ciudadanos".

El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, que hace unos días acuñó públicamente el término de "Robapartito" para responder al término que el PP usa para la coalición de gobienro, aseguró que las cifras que ofrece la oposición sobre el gasto en la limpieza viara y retirada de basuras no son reales pero concretó que no "iba a estar respondiendo a las acusaciones" diarias sobre ese asunto "en un bucle de desmentidos".

El plan de choque al que alude el PP está recogido en los presupuestos que fueron aprobados ayer definitivamente por seis de los siete grupos con representación en la Corporación.