Torrevieja aprueba el primer presupuesto de este mandato: 90,6 millones de euros

El equipo de gobierno de Torrevieja, formado por Los Verdes, PSOE, Izquierda Unida y APTCe, ha logrado aprobar definitivamente el presupuesto del 2018, que asciende a 90,6 millones de euros. Lo ha hecho en un Pleno celebrado esta mañana y gracias al apoyo de Sueña Torrevieja y Ciudadanos, cuyos votos afirmativos se han unido a los del cuatripartito, sumando entre todos mayoría. El Partido Popular (PP) ha sido el único de los siete grupos integrados en la corporación que se ha posicionado en contra. Para que las nuevas cuentas entren en vigor tienen que ser publicadas ahora en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) algo que, según el edil de Hacienda, José Hurtado (LV), se hará en pocos días.

Lo que se votaba en la sesión plenaria de esta mañana era la resolución de las alegaciones que se presentaron tras la aprobación inicial del presupuesto (acordado en diciembre). En concreto eran dos las reclamaciones estimadas por el interventor accidental. Una de la asociación de vecinos de Torretas III que pedía contemplar una partida para la reurbanización del residencial, aunque el juzgado ha paralizado cualquier posibilidad en ese sentido mientras no se resuelva el recurso municipal. La otra era una propuesta del PP para incluir una dotación concreta para el Plan de Movilidad Sostenible. Ha sido este último punto el que ha suscitado un agrio enfrentamiento entre el gobierno local y el PP, hasta el punto de que el portavoz popular, Eduardo Dolón, ha acusado al cuatripartito de que la aprobación definitiva de las cuentas era "ilegal", algo que ha rechazado el edil de Hacienda.

La afirmación del portavoz popular sobre esa supuesta ilegalidad se ha hecho a raíz de un informe redactado esta mañana, antes del pleno, por el interventor accidental del Ayuntamiento. En ese documento se indica que, efectivamente, en las cuentas no existe partida presupuestaria concreta para abordar ese Plan de Movilidad Sostenible. El PP cree que dicho informe se tendría que haber expedido antes de la comisión informativa celebrada el pasado viernes y no hoy, minutos antes de la sesión en la que se ha desestimado la alegación de este grupo. Dolón ha recordado que el interventor accidental pidió que se admitiera la reclamación del PP sobre este asunto pero eso es algo que no se ha hecho.

A ese respecto, el edil de Hacienda ha recordado que dicho informe de Intervención es "preceptivo pero no vinculante", es decir, que aprobar o no esa alegación era una decisión política y que no se incurría en ninguna irregularidad. "El informe está y hemos cumplido la Ley", ha sentenciado Hurtado. El edil ha dicho que sobre la otra alegación de los vecinos de Torretas III, no iba a hacer nada que fuera en contra de un pronunciamiento del juzgado.

El alcalde, José Manuel Dolón (LV), ha agradecido al resto de grupos su apoyo a las cuentas y ha considerado que las maniobras del PP para tratar de impedirlo han sido porque saben que con este presupuesto "podemos abordar los grandes problemas que afectan a la ciudad", como el servicio de recogida de basuras, la limpieza de edificios públicos o el transporte urbano, entre otros. Hasta ahora el Ayuntamiento de Torrevieja estaba siendo gestionado con los presupuestos prorrogados desde 2015. "Llevamos dos años y medio sin presupuesto. Lo intentamos en 2016 y 2017 y fue imposible", ha dicho el regidor, quien al término de la sesión ha agradecido personalmente a los concejales de la oposición que han hecho posible este acuerdo.

La portavoz de Ciudadanos, Pilar Gómez Magán, ha justificado el apoyo de su grupo a las cuentas porque las propuestas de este partido "se han implementado en el presupuesto y se pueden llevar a término". La edil ha expresado que en el informe del secretario se admite que aunque no hay partida específica para el Plan de Movilidad Sostenible, se puede crear siempre y cuando haya crédito. Sobre la reurbanzación de Torretas III, ha recordado que la sentencia está recurrida y que es mejor dejarlo en suspenso hasta que haya un fallo firme. La concejala ha valorado que es mejor esperar a 2019 para consignar una cantidad para ese fin dado que si la sentencia firme no llega durante este ejercicio se estaría bloqueando el poder destinar ese dinero a otros servicios. "No podemos obstaculizar el normal desarrollo de la gestión municipal en cuantro a otros proyectos", ha aseverado. La concejala ha añadido que "perjudicaríamos a la ciudadanía si no apoyamos las cuentas".

El portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, ha dicho que estos son los presupuestos "más plurales" que ha tenido el municipio porque por primera vez se ha dado participación a la oposición. El edil ha indicado que eso es precisamente lo que ha hecho su grupo, "trabajar desde la oposición para que nuestros proyectos pudieran ser contemplados por el gobierno". De igual forma ha considerado que se estaba actuando conforme a la legalidad y se ha preguntado si intentar paralizar un acuerdo para los presupuestos (como pretendía el PP) no es también una vulneración de derechos.

Por su parte, Eduardo Dolón ha insistido en que la comisión informativa del pasado viernes "es nula porque el informe del interventor ha llegado hoy", y ha valorado además que "no son los presupuestos que necesita Torrevieja". En ese sentido ha dicho que "no hay ni un euro para educación, ni para políticas de empleo ni para talleres de la Tercera Edad o para las Escuelas Deportivas como antes se conocían y el Teatro Municipal sigue cerrado". El popular ha vaticinado que la aprobación de estas cuentas es "el principio de muchos males que nos van a venir" y ha añadido que se aprueban, incluso, sin el visto bueno de los representantes sindicales. Aunque en sus intervenciones se ha dirigido a los ediles de Sueña y Ciudadanos para pedirles que no apoyaran el visto bueno a las cuentas, no lo ha conseguido. "Se unen contra el PP, no por la ciudad", ha sentenciado.