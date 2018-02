A ritmo de la Semana Santa

La jornada se inició con un pasacalles por las vías más céntricas de la localidad en las que retumbó el sonido de la Cuaresma.

Más de 300 músicos participaron ayer en el XXIII Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores de Callosa de Segura llenando de música las calles de la ciudad y anunciando ya la Semana Santa, de la que aún falta mes y medio. La jornada se inició con un pasacalles por el centro de la localidad, desde el Paseo de la Estación y la Glorieta, donde retumbaron las cornetas y tambores a ritmo de Cuaresma.

Tras el pasacalles se inició el certamen en el Parque Municipal San Roque en el que participaron un total de cinco bandas, la Banda Infantil de la Hermandad de Los Moraos de Callosa de Segura, la Banda de Cornetas y Tambores Santo Sepulcro de Oliva (València), la Banda de Cornetas y Tambores Ecce-Homo de Abarán (Murcia), la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad de la Flagelación de Guardamar del Segura y la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús y Mª Santísima de la Amargura de Callosa de Segura.

Todo un espectáculo que presenciaron más de 500 personas, a pesar de que la lluvia hizo acto de presencia, y que anuncia los actos cuaresmales. Los primeros serán la próxima semana con la presentación de los cargos y el cartel anunciador de la Semana Santa de 2018.

Aunque estaba previsto, finalmente no acudió la Banda de Los Armaos de Orihuela al pasacalles por motivos que la organización desconocía. Tampoco fue el alcalde de Callosa, Fran Maciá, que tenía un compromiso en València. Los focos estaban puestos en quién acudiría del equipo de gobierno tras el veto al tripartito por parte de la Junta Central de Semana Santa a los actos cuaresmales por la retirada de la Cruz de los Caídos. En el Ayuntamiento no se recibió ninguna invitación a este acto, aunque desde la Junta Central su presidente, Manuel Mora, aclaró «que no se ha invitado a nadie, ni siquiera a las cofradías, y no se ha reservado ningún asiento». Además, añadió a preguntas de este diario que si algún edil del gobierno acude a una de las procesiones de Semana Santa «no se le va a echar, porque yo no echo a nadie», aunque tampoco recibirán invitación para ningún acto de los organizados por la Junta.

Por la mañana, la Junta Central presentó su nueva web www.semanasantacallosadesegura.com, donde ya se puede reservar el abono de las sillas para las procesiones de Semana Santa, hasta el 12 de marzo y se ha abierto el concurso de fotografía de Instagram. Este año habrá una tamborrada el sábado santo que saldrá de la Iglesia de San Martín hasta San Roque.



Pedestal

Está previsto que en los próximos días la empresa contratada por el Ayuntamiento para la retirada de la Cruz de la plaza de España quite el pedestal con el nombre de los 81 callosinos caídos del bando nacional, tras haber dado el visto bueno el TSJCV a continuar los trabajos. El Consistorio no quiere confirmar el día y la hora para evitar incidentes como los vividos hace dos semanas cuando se retiró la Cruz.