De vedette a costurero en TV

Eduardo Navarrete. Decidió hacerse diseñador cuando comprendió que no había futuro como vedette. Sueña con vestir a Nieves Álvarez y hacerle «aunque sea un pijama».

«Decidí dedicarme al mundo de la moda cuando comprendí que ya no podía ser vedette porque he nacido en una época en la que ni esta bien visto ni tiene cabida porque no hay público. Ahora soy diseñador y he descubierto una faceta que me encanta». Esa es la carta de presentación de Eduardo Navarrete, un joven de 23 años nacido en Bigastro que ha sido seleccionado como participante en el nuevo programa de Televisión Española «Maestros de la Costura». Sueña con hacerle un diseño a la modelo Nieves Álvarez. «Le haría hasta un pijama», afirma convencido.

Navarrete ha focalizado su formación profesional en el Diseño de moda y en la actualidad reside en Barcelona, pero no huye de su pasado ni de sus orígenes. «Por favor poned que he nacido en Bigastro sino me matan en el pueblo», indica a este periódico. El diseñador es conocido en algunos círculos de esta provincia como «La Nenuco», una faceta artística multidisciplinar que le ha permitido subirse a escenarios con diversos espectáculos pero también a tarimas de discotecas y hasta a la pasarela de Barcelona Fashion Week. Su look andrógino cuando se viste y se maquilla deja a pocos indiferente.

Confeccionar un vestido de fiesta partiendo de unas cortinas será la primera prueba que tendrá que superar en el programa, pero confía en su inspiración y creatividad. Algunos de sus diseños ya son lucidos por el famoseo nacional y hasta se han exhibido este año en los Goya. Navarrete diseña prendas con estampados que reproducen su cara y la artista Pepa Charro, más conocida como la Terremoto de Alcorcón, apostó por una de sus creaciones para acudir a la gala de cine español.

Lo que le gustaría a este alicantino es llegar a ser un diseñador reconocido por su trabajo y que cuando vean uno de sus trajes salte a la vista que es obra suya. O lo que es lo mismo:«que veas una mariconada muy grande y digas: esto es de Eduardo Navarrete», expresa frente a la cámara.