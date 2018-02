Un retén de la Policía Local se queda sin luz cuando se pone la calefacción

Asegura que el edil Soler ha sido informado «en innumerables ocasiones».

El retén de la Policía Local en Los Balcones carece de calefacción. Y no parece que el Ayuntamiento vaya a resolver la avería en breve, porque el problema radica en la instalación eléctrica:si se activa el climatizador el local se queda sin suministro eléctrico. Una situación que se prolonga desde hace meses.

Esta instalación está situada en la calle Varsovia de la urbanización y acoge los locales de la Unidad de Mediación (UMEPOL) dedicada, entre otros objetivos, a resolver conflictos entre vecinos con acuerdos eviten la intervención judicial, la unidad de medio ambiente, sanidad y actividad (GRUMA) y los efectivos policiales de proximidad en esta zona de Torrevieja. Cuenta con unas dependencias, cuanto menos, singulares. El retén ocupa un antiguo chalé de la urbanización e incluso conserva el cartel de bienvenida «Villa Praga».

La agente que responsable de la labor de mediación, Mariya Ilieva Orleshkova -y que presentó este servicio junto al alcalde hace unos meses- es a su vez representante sindical del SEP-CV y ayer registró un escrito para reclamar una solución. Aunque se no se encienda la calefacción también se producen apagones lo que inhabilita los equipos informáticos o «se deja a oscuras a los ciudadanos con los que se esté llevando a cabo una reunión». «Los agentes se ven obligados a trabajar en unas condiciones que se podrían calificar de inhumanas. Deja de funcionar todo lo que funcione con suministro». La agente lamenta la imagen que está dando el Ayuntamiento a los vecinos en estas condiciones, a lo que se suma el hecho de que se están produciendo algunas jornadas como mucho frío. «En innumerables ocasiones se ha dado conocimiento al departamento de servicios del Ayuntamiento del problema y al responsable de dicha área Domingo Soler». La responsable sindical indicó que el concejal no le ha informado de la solución que se le va a dar al problema e ironizó que quizá «debamos dedicarnos a la caza de osos o al patinaje artístico sobre hielo». La representante del SEP, por otra parte, denunció también que en el recién inaugurado retén del Grupo de Refuerzo Operativo en el Alto de la Casilla «también hay varios aparatos de aire acondicionado que están de adorno». En su escrito la agente le pide ayuda al alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) y alude a la situación de la Policía: «Hay personal que sabe trabajar y no quiere, otros que quieren y no pueden, y todos ellos con un único responsable, el político, que estando a lo mandos, no sabe, no quiere, no puede o no le interesa»