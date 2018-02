«Se incumple el contrato de jardines»

La empresa que presta el servicio de mantenimiento y conservación de zonas arboladas, vegetación de viales y recogida de podas no está cumpliendo con lo estipulado en el contrato y el gobierno que lidera Carlos Ramírez lo está permitiendo. Esa es la acusación que lanzó ayer el Partido Independiente por las Nacionalidades (PIPN), en la oposición, que exigió que se cumpla lo pactado.

Según el PIPN, en la oferta presentada por Ginssa al Ayuntamiento se contemplaba habilitar un perímetro de seguridad de dos metros dentro del punto de gestión de podas respecto a la zona forestal y no se ha hecho. Tampoco se ha habilitado una caseta para atención al público. Desde el PIPN aseguran que en el pliego de condiciones se decía que el punto de gestión de residuos abriría por las mañanas hasta las 14 horas y como mejora la empresa propuso abrir también por la tarde, pero tampoco se lleva a cabo. Sostienen que el Ayuntamiento les permite abrir solo por las mañanas «ahorrándole a la empresa tener contratar a una persona por las tardes». La oposición dice que en las mejoras ofertadas se especificó que en los servicios de poda se utilizaría una biotrituradora remolcada con el cañón enfocado a la caja abierta del camión, y no se está haciendo, y que los restos vegetales triturados se utilizarán para acolchado de parques y jardines, algo que tampoco se cumple. «Ofertaron dos camiones y solo tienen uno», asevera el PIPN. Dicen igualmente que no había motosierras de repuesto y tras romperse han tenido que trabajar con serruchos. Por todo ello culpan al edil Paulino Herrero de dejación de funciones y de no velar por los intereses del municipio y plegarse a la empresa ya que en el pliego se especificaba que la dirección e inspección técnica de los trabajos descritos «se ejercerá directamente por la Concejalía de Parques y jardines».

Por su parte Carlos Ramírez dijo ayer que la empresa «se ha puesto al día en todo y el edil lleva un control diario». «La oposición debería de preocuparse por su pueblo, porque no han llegado a venir ni al pleno de presupuestos», añadió.