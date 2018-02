La biblioteca del centro de la Tercera Edad de San Pascual vuelve a su sitio cuando iba camino del vertedero

El gobierno alega que fue la dirección del centro la que pidió el desalojo para aprovechar mejor el espacio con el argumento de que los libros, la mayoría donaciones, no se utilizan.

Inmaculada Montesinos, edil del PP de Torrevieja ha hecho público en la mañana de hoy el "desmantelamiento" de la biblioteca de la Casa de la 3ª Edad ubicada en la c/San Pascual, "algo que viene a significar un nuevo recorte de servicios para nuestros mayores".

La concejala se ha hecho eco de una publicación de redes sociales difundida por un usuario en la que se muestra la biblioteca de estas instalaciones desmantelada al completo y todos los libros tirados en un camión en el exterior del edificio. El equipo de gobierno ha rectificado horas después y ha anunciado que los libros vuelven a su sitio durante la jornada de hoy.

La edil popular ha lamentado que "el destino de los libros no sea otro diferente a un vertedero, en el enésima demostración de que el Ruinapartito desprecia la cultura". Algo que ha calificado como "inadmisible pero que está en consonancia con todas y cada una de las decisiones que están adoptando tanto José Manuel Dolón como quienes le acompañan en la tarea de destrozar Torrevieja".

Montesinos ha destacado que "la biblioteca de la 3ª tiente un componente emocional muy importante, ya que se había ido configurando en gran medida con donaciones y aportaciones de los usuarios con la intención de compartir y ofrecer a los demás un entretenimiento y una forma más de acercarse a la cultura".

La concejal del PP ha indicado que "el hecho de tirar libros en buen estado a la basura para llevarlos a un vertedero refleja la imagen de un Ruinapartito sin ideas, sin capacidad de gestión y que solo sabe destruir, cerrar o prohibir".

Montesinos ha señalado que "los torrevejenses no podemos esperar nada bueno del Ruinapartito" y que "solo podemos temer en qué será lo próximo José Manuel Dolón nos arrebate a los torrevejenses con el apoyo de Sueña Torrevieja y Ciudadanos". Esta alusión a Ciudadanos y Sueña Torrevieja la ha incluido el PP en sus diez últimas notas de prensa.



Petición

No está muy clara cuál puede haber sido la secuencia de hechos que ha propiciado que la edil de Tercera Edad, Fabiana Ibarra (PSOE), autorizara este más que desafortunado "desalojo" de libros con destino a la basura. Después de la polémica que ha generado una imagen tan impactante como la de una montaña de libros destinadas a ir a la basura el equipo de gobierno ha decidido inmediatamtene que regresen a su ubicación esta misma tarde.

Al parecer, el desalojo se ha realizado a instancias de la propia directiva del centro de la Tercera Edad que pidió que el Ayuntamiento se llevara los libros para aprovechar mejor el espacio de las dependencias para otros usos. Según ha podido conocer este diario los usuarios del centro de la Tercera Edad alegaron que la biblioteca no la utilizaba nadie y que los volúmenes eran fruto de donaciones, con muchos ejemplares deteriorados. La edil intentó que se pudieran reaprovechar en otras bibliotecas públicas sin éxito por falta de espacio, el estado de los libros y su valor, hasta que se decidió enviarlos al ecoparque.





La edil, ha explicado que los libros se han sacado de este centro después de "la conversación que mantuvo la directiva de la entidad que le trasladó la necesidad de llevar a cabo distintas mejoras en las instalaciones, cambios que no eran muy grandes ni muy costosos pero que iban a suponer una mejora en las distintas dependencias de esta casa", ha asegurado. "En esa conversación se me dijo que la biblioteca estaba muy anticuada, que nadie usaba los libros y que estaría muy bien que les ayudáramos a retirarlos para poder utilizar las estanterías y llevarlas a la sala de pintura y a la de cerámica. En primer lugar comunicamos a la biblioteca municipal la posibilidad de hacerles entrega de esos libros pero nos dijeron que no eran ejemplares que fueran de interés o de valor para aceptar el depósito, que no están en buen estado y que tienen mucha humeda", ha dicho la edil.



Ibarra ha indicado que "en consecuencia decidimos retirarlos a través del Ecoparque. Para no generar entradas y salidas de personas en las clases impartidas en el lugar y no sobrecargar a la directiva de más trabajo. Nuestra propuesta fue que se llevaran los libros en bolsas y con un embalaje adecuado por si alguien quería hacer uso de ellos, pero nos ha sorprendido que el servicio se ha prestado de un modo distinto a como lo planteamos y se han llevado los libros arrojándolos directamente al camión". A lo largo de la mañana ha habido personas que se han llevado ejemplares del ecoparque, pero finalmente, tras hablar con la directiva de la casa de la Tercera Edad, se ha decidido devolver los volúmenes al centro para que se puedan retirar con más facilidad. Los ejemplares que no sean retirados quedarán en el centro a expensas de lo que decida la junta directiva del centro.