ADIS anuncia acciones legales y se siente víctima de ataques por venganza

anunciado este noche que va a«contra los responsables de lainiciada contra la asociación», explica en un comunicado. Según el colectivo, «recientemente y de forma coordinada han aparecido en diferentes medios una serie deformulados por personas cuyo único propósito esel buen nombre y reputación de esta asociación».

Añade que "lejos de perseguir un fin loable o de protección de los valores de ADIS dichas personas actúan por simple venganza al no haber aceptado la actual junta directiva sus peticiones de servicios gratuitos injustificados, plazas vitalicias en diferentes cursos, tratamientos privilegiados, etc». INFORMACIÓN se hizo eco de algunas de estas denuncias, en las cuales los padres no estaban de acuerdo con el hecho de que hubieran dado de baja a sus hijos por cuestiones como no ir a clase (cuando consideraban que estaba justificado) o por retrasos en el pago (cuando se ha producido un retraso en el abono de las ayudas y las familias no tienen recursos para hacer frente a la cuota). El diario también se hizo eco de las explicaciones de la directora de la asociación, Lourdes Pérez, quien consideraba que se habían cumplido los estatutos en cada caso.