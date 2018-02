El alcalde convoca el pleno de aprobación definitiva del primer presupuesto de este mandato el lunes

Hurtado resta importancia al informe mientras que el PP interpreta que serían los primeros presupuestos a aprobar en contra del criterio de los técnicos

El edil de Hacienda, José Hurtado, ha informado hoy de que la mayoría del conjunto de la Corporación de Torrevieja que forma el pleno apoyará definitivamente el presupuesto de 2018 en la sesión extraordinaria que se celebrará el próximo lunes, 12 de febrero, a las 10 horas.

Hurtado ha explicado que una vez establecidas las rondas de consulta con los grupos municipales "que aprobamos inicialmente el presupuesto para el 2018", el alcalde ha convocado la comisión informativa de Hacienda para el próximo viernes 9 de febrero a las diez de la mañana, "lo que es el paso previo" para la convocatoria y celebración del pleno extraordinario de aprobación definitiva del mismo que tendrá lugar el lunes.

El concejal ha informado, restándole importancia, que "el presupuesto se eleva a su aprobación definitiva con el informe del interventor accidental que plantea la admisión de dos de las alegaciones. Sin embargo, todos los grupos -sin excepción- que apoyaron los presupuestos de manera inicial y después de estudiarlo detenidamente, entienden que no se da una situación sustancialmente diferente -ni jurídica ni económica- que impida la aprobación definitiva del presupuesto y que, por lo tanto, no cabría asumir esa admisión de las alegaciones a las que se hace referencia. Y así entienden que queda fundamentado tanto en la documentación obrante en el expediente como en la justificación dada en la propuesta de alcaldía", ha explicado.

Los grupos municipales PSOE, Los Verdes, Izquierda Unida, APTCe, Sueña Torrevieja y Ciudadanos "entienden" que no hay ninguna variación esencial respecto de la aprobación inicial del presupuesto. "Al contrario, están seguros de que en el caso concreto de la alegación presentada por la Asociación de Vecinos de la Torreta III, el propio auto del juzgado impide al Ayuntamiento cualquier actuación urbanística o económica hasta que no sea firme la sentencia puesto que se daría una situación de muy difícil reparación. Por lo tanto, de admitir esta alegación, se estaría incumpliendo un auto judicial", ha dicho el delegado de Hacienda. El edil no aclara por qué el interventor accidental estima la alegación si para el equipo de gobierno es evidente que no debería tomarse en consideración.

O el interventor accidental ha valorado el recurso de forma errónea pese a que se ha admitido el recurso municipal en el juzgado y rechazado las medidas cautelares de ejecución reclamadas por los vecinos, o no se le han notificado formalmente esas resoluciones para que contara con toda la información previa a la realización de su informe.

El edil ha explicado también que "de la misma manera, la mayoría del pleno del Ayuntamiento entiende que el acuerdo para dotar de consignación presupuestaria lo que le correspondería en una futura subvención del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, no corre ningún peligro con el presupuesto de 2018 tal y como se aprobó inicialmente. Y de hecho sorprende que nada hubiera sido advertido en su aprobación inicial", ha matizado.

Mientras que Hurtado ha asegurado que el respaldo a los presupuestos y el rechazo de esas dos alegaciones no tendrían relevancia jurídica, la oposición mayoritaria del PP, único grupo que rechazó las cuentas inicialmente, interpreta que de aprobarse sin estimar las alegaciones se estarían validando unas cuentas en contra del criterio de los técnicos. Algo sin precedentes en la historia de aprobación de las cuentas anuales en Torrevieja. Según la misma fuente el alcalde ha rubricado un informe para aportar a la comisión de Hacienda del viernes en la que se avalaría la exclusión de esas alegaciones desde el punto de vista jurídico y económico.

El concejal ha indicado que "en dicha sesión plenaria se tendrán que admitir o inadmitir las cinco alegaciones presentadas y que puedan suponer reclamaciones en sentido técnico presupuestario" y ha detallado que "en concreto, no se han admitido de entrada por parte del interventor accidental ni la alegación presentada por algunos comerciantes locales, ni la de algunos vendedores del llamado ´Paseo de los hippies´, ni tampoco la presentada por el Centro de Discapacitados Alpe, al considerar que ninguna de ellas cumple con los requisitos legales para ser consideradas reclamaciones.

Con este acuerdo, los grupos municipales que componen la mayoría del conjunto de la Corporación Municipal "están convencidos de cumplir con el mandato popular de los torrevejenses y con el interés general que se le presupone a los legítimos representantes de los ciudadanos", ha asegurado el edil de Hacienda.



Lo que iba a pasar

Ninguna de las previsiones realizadas públicamente por el equipo de gobierno en minoría sobre el procedimiento de aprobación definitiva de los que son los primeros presupuestos de este mandato se ha cumplido. Inicialmente se dijo que el plazo legal de alegaciones sería de 15 días laborables. Periodo que se ha ampliado a casi un mes por cuestiones burocráticas y de falta de sincronía con la exposición pública en el tablón de anuncios.

Casi se descartó la posibilidad de que se presentaran alegaciones porque en esta fase solo se pueden admitir las de carácter técnico, e incluso se apuntó a la posibilidad de que se resolvieran sin necesidad de convocar una sesión plenaria. Se han presentado cinco de estas alegaciones, tres han sido rechazadas pero dos de ellas han sido estimadas por la intervención municipal, situación excepcional en el pleno de presupuestos, donde las alegaciones se rechazaban de forma sistemática, sin ser contempladas por los técnicos. Y ahora se van a debatir en la sesión.