Cultura y Fiestas paga 365.000 € sin contrato por servicios en solo tres meses

Los conciertos de Antonio José y Maldita Nerea se programaron y realizaron también sin contrato por un importe de 131.000 euros, mientras que el transporte de una banda de música desde San Vicente del Raspeig a Torrevieja costó 4.000 euros. El desfile infantil de las fiestas patronales costó 87.000 euros y se hizo sin contrato al igual que el festival de bandas de música internacional, que costó otros 57.000.

El edil Luis María Pizana (PP) ha desvelado hoy "los prácticamente 365.000 € pagados por el Ayuntamiento de Torrevieja sin contrato y con levantamiento de reparo correspondientes a servicios solicitados por las concejalía de Cultura y Fiestas en los meses de noviembre y diciembre de 2017 y enero de 2018".

Pizana ha indicado que "es una pena porque con el Ruinapartito siempre pierde Torrevieja. Cuando uno ve los conceptos por los que se levantan reparos descubre que no hay ningún tipo de criterio objetivo que responda al interés general de los torrevejenses a la hora de discriminar los servicios que se prestan o las contrataciones que se hacen a pesar de la ausencia de contrato y cuáles no".

El edil ha añadido que "hay cuestiones entre las que se ha levantado el reparo que no discutimos, lo que nos parece incoherente es que hagan lo contrario a lo que dijeron que harían, o lo contrario a la excusa que buscaron para arrebatarnos servicios o festividades fundamentales para Torrevieja. José Manuel Dolón y Domingo Pérez son los que han afirmado en reiteradas ocasiones según su conveniencia que no levantarían reparos para cuestiones que no fueran esenciales". Ni el alcalde, ni el edil de Cultura y Festejos se han pronunciado hoy sobre este asunto al ser consultados por INFORMACIÓN.

Entre los levantamientos de reparo y pago de facturas sin contrato se encuentra la "Grabación, composición, edición, y suministro del Cortometraje titulado "Torrevieja" con un coste de 20.320,98 €. El corto fue presentado por el propio concejal Domingo Pérez, junto al equipo de de producción y el actor protagonista, Javier Gutiérrez en las Eras de la Sal. Pese a que el importe con IVA es incluso más reducido que el umbral máximo para adjudicar el trabajo directamente con un contrato menor -una fórmula legal y más en este caso en el que solo un proveedor puede ofrecer el servicio- el Ayuntamiento ha encargado el corto sin mediar contrato. Además por un importe "sensiblemente superior" al coste del Festival Nacional de Cortos, que organizaba la torrevejense Lidiana Rodríguez y que fue suspendido por el edil Domingo Pérez con el argumento de que no se podía abordar al no formalizarse un contrato.

Entre esos pagos también figura una factura a la empresa Globalplay Entertainment por 29.040 € relativa a fiestas patronales, 7.918,56 € correspondientes al "Suministro Semanario Vista Alegre", 25.490,95 en "asistencias técnicas para actuaciones artísticas", 4.059 € para el "Traslado Orquesta Holanda desde San Vicente del Raspeig a Torrevieja -Pizana ha sugerido que ni aunque sean varios días de traslado es raro que la factura sea tan elevada-, 131.890 € para los conciertos de Antonio José y Maldita Nerea + Elefantes y el espectáculo infantil D´Artangan y los tres mosqueteros, 4.000 € para la realización de "Prueba Selectiva 57 Festival Cante de las Minas", 53.000 € correspondientes al "Festival Internacional de Bandas Ciudad de Torrevieja", así como 87.000 € correspondientes al "Desfile Infantil de Fiestas Patronales".



"Para lo que quieren"

El portavoz popular ha aventurado que a estas cantidades en breve habrá que sumar los costes correspondientes al Carnaval 2018 por carecer de contrato. "Para lo que quieren encuentran fórmulas para pagar y sacar adelante los temas. Pero para lo que no les interesa buscan todo tipo de excusas que generan graves problemas en el tejido cultural y festivo de nuestra ciudad. Todo ello con el apoyo de C´s y Sueña Torrevieja".

El portavoz adjunto popular, ha señalado que la información "no nos ha sorprendido pero entendemos que los torrevejenses deben tener conocimiento de esto para desenmascarar al Ruinapartito de la mentira y las excusas peregrinas. Un equipo de desgobierno que es una trituradora de servicios y ayudas públicas".

Pizana ha recordado que "José Manuel Dolón y Domingo Pérez son los mismos que cambiaron la fecha de las sevillanas bajo el pretexto de que lo hacían porque ellos no harían nada sin contrato. Pues bien, ahora sabemos que en los meses de noviembre, diciembre y enero han levantado reparos por importe de 365.000 € -un 340 % más que los 106.552,60 € que costó la Feria de Sevillanas- para algunas cuestiones que como mínimo, no son más importantes para Torrevieja que las sevillanas como el encargo de un cortometraje, el traslado de una orquesta desde San Vicente del Raspeig o la realización de una prueba del Cante de las Minas. Algo que es un sinsentido absoluto pero a la altura de lo que podemos esperar de quienes malgobiernan Torrevieja".

En este sentido ha añadido que "365.000 € es exactamente la misma cantidad que costaba el contrato de monitores de las escuelas deportivas municipales. Entiendo que desde Sueña Torrevieja en su momento sintieran que les estaban clavando una puñalada por la espalda, lo que resulta incomprensible es que con el paso del tiempo sigan respaldando a quienes, según ellos, les traicionaron demostrando con su actitud que ni a Pablo Samper ni a Alejandro Blanco les importaba lo más mínimo las escuelas deportivas municipales".

Al margen del coste, según el equipo de gobierno el problema para mantener ese servicio fue la negativa de la Intervención municipal a que trabajadores que no eran municipales prestaran ese servicio en dependencias municipales y el hecho de que los técnicos advirtieran de la responsabilidad de los políticos en caso de mantener ese servicio.