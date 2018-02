El gobierno local sigue sin aclarar la multa de octubre

?En la relación de desplazamientos volcada en la web figura uno el 24 de octubre a Alicante adscrito al área de Protocolo de Domingo Soler. Esa es la fecha que figura en la multa que el Ayuntamiento de Alicante le puso al vehículo de Alcaldía y que ha generado la aportación de la información. Pero el PP no se ha querido saber más. Como en la versión municipal de por qué el coche estaba aparcado en la calle adyacente a la Diputación Provincial apuntó a que se usa el vehículo para llevar y registrar documentación municipal en la Diputación -algo que haría el conductor sin trasladar a cargo alguno, y la edil Carmen Gómez ha preguntado al alcalde por los justificantes del registro de esos documentos. La respuesta del edil Soler ha sido: «De lo que no hay, no se puede dar». De la versión municipal ya resultaba extraño, según el PP, que se usara el registro de la Diputación porque la hora de la multa es bien entrada la tarde. El PP se pregunta si el equipo de gobierno no tiene nada que esconder por qué no aclara ya este asunto.