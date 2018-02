Las lluvias dejan hasta 39 litros por metro cuadrado en la Vega Baja

Las temperaturas han caído en picado y las máximas no superan los 7 grados en muchos puntos, incluidas las zonas del litoral. El mal tiempo ha aplazado la apertura del mercado medieval de Orihuela.

Las precipitaciones han dejado hasta 39 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la Vega Baja. La borrasca también ha provocado un descenso muy acusado de las temperaturas que no pasan durante la jornada de hoy de los seis grados centígrados en la mayor parte de las poblaciones, incluso las situadas junto al mar. La zona más "regada" ha sido la del litoral con 39 litros en Guardamar del Segura, 31 litros por metro cuadrado en Torrevieja y 18 en Orihuela, según las estaciones automáticas y pluviometros de MeteOrihuela y Proyecto Mastral.

Comenzó a llover sobre la una de la madrugada de hoy, de una forma intensa pero no torrencial y durante toda la mañana de hoy. Es un agua muy bien recibida en la huerta tradicional y los cultivos que dependen del trasvase, porque en ambos casos prácticamente no han recibido riegos ordinarios en los últimos meses, y han "tirado" de recursos mínimos del río, en un caso de la huerta tradicional, y el agua desalinizada, pozos y reservas de balsas.

Este acumulado de lluvia es muy inusual en los meses de invierno en el Bajo Segura -también se registró más de la media en el mes de enero-, donde las principales lluvias se concentran los meses de primavera y otoño.

En un principio, no se han producido incidentes relevantes, más allá de las dificultades para circular en algunas zonas de forma puntual y la suspensión de actos festivos, en especial, la inauguración del Mercado Medieval de Orihuela. De momento, la nieve -que no se descarta en las sierras de Callosa y Orihuela- no ha hecho acto de presencia, aunque es muy probable que en las zonas más altas del término municipal de Orihuela, en su poco conocido límite con el Medio Vinalopó de la Sierra de Algayat (Barbarroja), sí se hayan producido, dado que su techo máximo supera los mil metros.