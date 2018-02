Torrevieja instala 110 nidos para recuperar la población de gorriones

Los gorriones se alimentan de restos de alimentos, pero también muchos insectos en época de cría. El concejal ha anunciado un plan que contempla recuperar y adecuar algunas zonas verdes de todo el término municipal y que comenzará a aplicarse en las zonas residenciales del norte del término.

El edil de Parques y Jardines, Domingo Soler (APTCe), ha anunciado hoy que se han colocado 110 nidos para gorriones en las plazas y parques de Torrevieja "para salvar a estas aves que forman parte de nuestro paisaje y que antes se refugiaban en los tejados y que por el tipo de construcción que en la actualidad se realiza no tienen sitio para reproducirse".

Los nidos, que están hechos con tablero marino para que no se hinchen con la lluvia, tienen unos agujeros adaptados al tamaño de estas aves para que no entren otro tipo de aves o mamíferos -como ardillas- y sirvan para cumplir su objetivo. La población de gorriones, unas aves muy cercanas al entorno humano, está cayendo en picado en zonas urbanas.

Según la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) el número de gorriones comunes ha descendido un 15% en los últimos quince años en España. Aunque no hay datos concluyentes el mal estado de la salud actual de estas pequeñas aves, que dependen tanto de la actividad humana, parece estar relacionado "con el exceso de contaminación atmosférica y la falta de alimentos necesarios para el mantenimiento de una dieta equilibrada", según SEO, pero también con la reducción de espacios verdes urbanos, no solo adaptados al uso y disfrute de los ciudadanos, también de estas aves.

Los gorriones también realizan una labor de "limpieza" en el medio. Sobre todo de restos de comida, y en época de reproducción, en primavera, también comen muchos insectos. Entre otros, escarabajos de picudo rojo, aunque no hay constancia que sean una herramienta biológica para luchar contra la plaga.

Soler también ha informado de que los presupuestos de 2018, para los que se destinan más de tres millones de euros al mantenimiento de las zonas verdes, contempla con el resto recuperar espacios que se ven "abandonados". Empezaremos por la zona norte con los parques de La Siesta, Molino del Agua, Lo Albentosa, Aromático o la zona de Torre Cristina –saliendo para Crevillente, frente al Parque Natural-, porque no podemos permitirnos que la primera imagen que se vea de Torrevieja sea esa", ha dicho el concejal, quien ha matizado que después seguirán trabajando con los parques del Sur.

"Las plazas de Oriente y Miguel Hernández también serán otras zonas que serán remozadas y vamos a asumir las zonas verdes que ante situaciones devenidas por la forma de urbanizar que ha habido en Torrevieja han quedado abandonadas tanto por constructores como por el Ayuntamiento". En este sentido, Soler ha recordado que ha habido una modificación en el contrato de mantenimiento de zonas "verdes en el que se han incluido miles de metros que antes no se tenían en cuenta".

El edil Soler presentando la iniciativa de ubicación de cajas

Sobre las palmeras

En cuanto a la sustitución de palmeras que ha habido que quitar porque estaban afectadas por el picudo y podrían haber provocado algún accidente si hubieran caído, el concejal ha explicado que la plaga del picudo es muy difícil de erradicar y cuando una palmera está afectada, "tardará dos o tres años con tratamiento pero terminan muriendo".

Una vez dicho esto, ha afirmado que "aquellas que puedan sustituirse, se hará sin ningún problema pero las palmeras ´canariensis´ de 80 y 90 años es muy difícil que puedan cambiarse por otras por el coste y porque el picudo no da tregua". El mismo edil aseguró ayer a este diario que no tenía intención de reponer ninguna palmera. De hecho, el problema, para la oposición, es que no se pueden reponer si después de talarlas se tapa el hueco con pavimento, como está ocurriendo en los últimos meses.