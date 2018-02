El PP afirma que el alcalde condenado por conducir ebrio «cree que el pleno es una taberna»

Antonio Lorenzo (PP) perdió la Alcaldía de Algorfa después de cuatro mandatos por cuatro votos (502 por 506) ante el PSOE de Manuel Ros y la condena de éste hace un mes por triplicar la tasa de alcoholemia era el principal asunto que llevaban al pleno extraordinario para reprobar al regidor. Algo que, obviamente, no iban a conseguir porque están en minoría (6-5 con los socialistas), pero lo que no se esperaban era, asegura la formación en un comunicado es que el PSPV lo «encubriera» porque a la sesión acudió el secretario comarcal, Manuel Pineda. Lorenzo considera que, independientemente de las siglas políticas, un alcalde no puede conducir bebido y algún tipo de sanción debe tener, pero ver cómo los socialistas han cerrado filas con él le dio pie ayer para asegurar que «el PSOE cree que el pleno es una taberna y aprovecha su mayoría para ofender a los representantes de una parte de los algorfeños». El PP pasó de solicitar la convocatoria para censurar la gestión del regidor a escuchar «injurias, mentiras y calumnias» contra Antonio Lorenzo.

El líder de los populares decidió defenderse en un comunicado en el que asegura que «Ros no tiene ninguna defensa salvo la mordaza y el vilipendio a la oposición después de que la Policía le haya pillado cometiendo un delito y la Justicia lo haya condenado por poner en peligro a los ciudadanos». Lorenzo añadía que el resultado del pleno demuestra «lo que le importan a los socialistas la imagen de Algorfa y de las instituciones» y afirmó que el respaldo explícito de Pineda en la sesión se debe a que es candidato a revalidar el cargo de secretario comarcal y va buscando votos, incluso, entre los alcaldes socialistas en horas bajas, como es el caso. «Los socialistas no son nadie para dar lecciones de ejemplaridad (...). Es muy triste que el PSOE venda a Algorfa por un puñado de votos para su cargo».