El Auditorio suma 11.400 espectadores y se alquila para tres congresos

La primera programación estable del Auditorio Internacional de Torrevieja ha logrado atraer a 11.400 espectadores en dos meses y medio, con una ocupación media de su principal aforo, la sala sinfónica, 716 butacas, lo que supone un 67%. Antonio Rodes, director general de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Generalitat (SPTCV) , que es la responsable de la explotación del edificio, hizo este balance positivo que se produce después de que la administración autonómica haya invertido 1,7 millones en adjudicar una programación estable. Gasto público para un espacio cultural, promovido en su día por la administración autonómica, y que después de su inauguración en la precampaña de las elecciones de 2011 tan solo había acogido actos organizados por el Ayuntamiento.

Según las estadísticas, la mayor parte de espectadores es de Torrevieja, pero también se reflejan en esas cifras muchos espectadores de la comarca, la provincia e incluso la vecina Región de Murcia, y de forma puntual Valencia y otras comunidades autónomas.

Rodes hizo una reflexión sobre la trayectoria del proyecto. Aseguró fue una «locura» por parte de la administración autonómica invertir 55 millones de un edificio como el Auditorio, e «irracional» no hacerlo sin un proyecto claro de gestión posterior. «Parecía que el único beneficio claro radicaba en la propia construcción del complejo», pero a renglón seguido aclaró que era una infraestructura espectacular y hermosa, y un activo cultural que la Generalitat no podía dejar sin funcionalidad. Rodes no especificó los ingresos obtenidos por la SPTCV por la taquilla de los espectáculos, que es el ingreso que sirve recuperar una parte de la inversión realizada en la contrata, aunque aseguró que son mayores de los previstos. También señaló, sin ofrecer muchos detalles que se ha avanzado en el uso del Auditorio como el espacio congresual, otro de los objetivos que se plantearon al levantarlo, en colaboración con la productora que está trabajando en ese terreno. En ese sentido una empresa ha arrendado las instalaciones para un encuentro corporativo, aunque la gerente de Sonora Producciones no quiso desvelar el nombre la mercantil. Ese evento se celebrará el 1 de marzo. El 10 y el 11 de marzo el Auditorio será la sede de Expo Torrevieja Internacional, una muestra de negocios de comunidades de residentes europeos en la Costa Blanca, con unos cien expositores y que ya ha celebrado otras ediciones en otros emplazamientos de la ciudad. El Auditorio, será el escenario del Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España en el mes de mayo, una gestión cerrada por el anterior Consell, con una asistencia prevista de más de mil representantes de comunidades de todo el país.