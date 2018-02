La asamblea de IU apoya al alcalde de Torrevieja tras su declaración como investigado

Si "el exalcalde corrupto del PP, Hernández Mateo, se ha ido de rositas cuando no convocaba ni los plenos ordinarios es de lógica que una solicitud de información respondida directamente por los técnicos municipales y no por el político, se quede en nada", asegura la formación

La asamblea de Izquierda Unida en Torrevieja ha explicado que una informados de que el Alcalde de Torrevieja, Jose Manuel Dolón (Los Verdes) había sido llamado a declarar como investigado tras la denuncia formulada por Agustina Esteve, concejala del PP, por "supuestamente" infringir su derecho a la información, la asamblesa de IU Torrevieja aplicó lo que determina su código ético para este tipo de situaciones. "Si bien es cierto que el código ético se aplica exclusivemente a los cargos públicos y de confianza de Izquierda Unida Torrevieja -aclara- en situaciones relacionadas con los juzgados, por su importancia, la asamblea local decidió aplicarlo de forma análoga a todos los cargos de la corporación. En este sentido, la asamblea de IU Torrevieja abierta a militantes y simpatizantes se reunió para debatir como debía posicionarse la organización".

"Tras el estudio y análisis de toda la información", la asamblea de IU Torrevieja considera que "no se ha infringido el derecho al acceso a la información de la concejala por parte del Alcalde porque queda acreditada en la documentación que "si se respondió a la concejala como correspondía por parte de urbanismo, alcaldía y sobre todo, del Jefe de Urbanismo, que es el técnico que en último término responde a la señora Esteve, mientras que la alcaldía se remite a trasladar dicha respuesta". La denuncia, mantiene esta formación, se basa en "una manipulación del PP que no va a conseguir desestabilizar el gobierno municipal por lo que queremos mostrar nuestro apoyo al alcalde de Torrevieja en este asunto".

La formación de izquierdas ha criticado el "uso torticero" que ha hecho el PP de una situación que considera que "no tendrá más recorrido ya que todas las peticiones de información se responden", algo que han recordado que "no ocurria en el pasado". En este sentido, la asamblea ha querido destacar que si "el exalcalde corrupto del PP, Hernández Mateo, se ha ido de rositas cuando no convocaba ni los plenos ordinarios que son obligatorios por ley, es de lógica que una solicitud de información respondida directamente por los técnicos municipales y no por el político, se quede en nada".