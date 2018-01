Piden retirar el título de hijo adoptivo a Camps

«Torrevieja no merece pasar ni un segundo más con un hijo adoptivo que ha sido acusado directamente por excompañeros y empresarios en sede judicial como el cerebro de la trama de financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad Valenciana», según el portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper. Para el edil vistas las declaraciones aparecidas en distintos medios de comunicación realizadas durante el juicio de la trama Gürtel en las que tanto el «Bigotes» como el ex secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, no dudan en acusar y señalar a Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana, como «cerebro» y de «crear y ordenar la caja B del PP», es «de sentido común que todos los concejales de esta corporación acuerden la retirada de este nombramiento por quedar totalmente desacreditado, manchar la imagen de la política, de la Comunidad Valenciana y por consecuencia de Torrevieja».

Para Pablo Samper «los representantes políticos de nuestra ciudad no debemos consentir que ningún representante que se haya visto salpicado en escándalos de esta magnitud pueda llevar el nombre de Torrevieja de forma gratuita e impune».

Pablo Samper explica que «agradecemos los intentos previos de la anterior oposición en el Ayuntamiento, hoy gobierno, para que esa retirada fuera llevada a cabo, resultando siempre de forma infructuosa debido a la mayoría absoluta del PP. Hoy no debería existir ningún impedimento para ello, ya que la ciudadanía no podría entender que el PP de Torrevieja pueda seguir siendo cómplice de cualquier comportamiento que dañe nuestra dignidad, ni nuestra ciudad» e instan «al gobierno a trabajar en el procedimiento oportuno que ponga punto y final al nombramiento de Camps como hijo adoptivo de Torrevieja».

Fue el entonces alcalde de Torrevieja, el popular Pedro Hernández Mateo, el que llevó a buen fin su propuesta de enero de 2010 de declarar a Camps hijo adoptivo por sus «extraordinarias cualidades personales» y «su permanente atención» a Torrevieja.