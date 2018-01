El mercadillo de La Mata se ubicará en las avenidas de Francia y de los Holandeses

La modificación viene obligada por la reclamación desde hace casi una década de Costas, que no se atendió en anteriores mandatos, de retirar el actual emplazamiento inseguro sobre el canal de las salinas por el peligro real de derrumbe. La ubicación es polémica porque los comerciantes del centro tradicional de La Mata quieren el mercadillo más de cerca

El popular Mercadillo semanal de La Mata en Torrevieja se realizará en una zona de calles y avenidas más amplias que la propuesta inicial por motivos de seguridad. El cambio de emplazamiento viene obligado por la orden de Costas del Ministerio de Medio Ambiente de retirar el zoco la calle la Lecha, que discurre sobre el canal que une el mar con la laguna de La Mata, en dominio público marítimo sin concesión, en una estructura que no cumple las condiciones mínimas para soportar el peso de vehículos y peatones, aunque se suele usar como aparcamiento cuando no hay mercadillo.

Cuando el cambio se planteó el Ayuntamiento propuso las más cercanas a la zona del canal como nuevo emplazamiento, coincidiendo con el centro tradicional de La Mata, el entorno de la plaza de Encarnación Puchol. Algo que defendían, sobre todo, los comerciantes y hosteleros de esta zona. Comerciantes y hosteleros de otras zonas de esta población, como Los Europeos, se quejaron reclamando que el mercadillo se trasladara a su área. Todo por la actividad que genera su celebración, con la instalación de alrededor de cien puestos. Finalmente el municipio ha optado por esta última ubicación, pese al rechazo de los comerciantes y los vecinos de La Mata, que recogieron firmas en contra principalmente por razones de seguridad y evacuación, aunque en la nota de prensa municipal no indica cuál ha sido el criterio que ha inclinado la balanza en un sentido u otro

El concejal de Mercados, Javier Manzanares, ha anunciado que ya se dispone del visto bueno de los técnicos y de la Policía Local para proceder al cambio de ubicación del mercadillo de los miércoles en la Mata. "Hemos mandado a diferentes asociaciones implicadas –entre las que se incluyen todas las asociaciones de comerciantes de Torrevieja y La Mata, hostelería, vecinos de La Mata y taxistas- una carta explicativa donde se informa y se detallan las calles donde se va a instalar el mercadillo adjuntando un plano del mismo para que en el plazo de 10 días, los destinatarios de la carta se den por enterados antes de llevarlo a Junta de Gobierno Local (JGL) aunque hay que recordar que se han mantenido diferentes reuniones con todas las partes para escuchar y atender sus propuestas, lo que se ha hecho en la medida de lo posible", ha dicho Manzanares.

El edil, que ha recordado que durante años se han producido distintas comunicaciones del Ministerio de Medio Ambiente donde se instaba al Ayuntamiento de Torrevieja a adoptar medidas urgentes y necesarias para evitar la instalación del mercadillo de la Mata en su actual ubicación, ha informado de que la nueva será en

avenida de Francia -entre Daneses y avenida de los Suecos- y avenida Holandeses -entre avenida Inglaterra y final de la avenida Suecos-. Algo que aleja la actividad del centro tradicional de la pedanía

Manzanares ha informado del procedimiento que se va a seguir a partir de ahora, una vez que concluyan los diez días que se han dado de plazo antes de ir a JGL. "Del acuerdo de la Junta se dará cuenta uno a uno a todos los vendedores. Una vez informados como marca la ordenanza, será cuestión de pocas semanas que se produzca el cambio. En breve se comenzarán los trabajos de pintura y señalización tanto en la calzada como la vertical en la nueva ubicación. En la concejalía estamos trabajando en algo muy importante también, como es la organización interna de los puestos. La idea ha sido, siempre bajo supervisión de los técnicos, intentar causar las menos molestias posibles a los vecinos, que la ubicación mantenga una equidistancia real y céntrica en la Mata, que no moleste y sea un problema de acceso a la N332, que no obstaculice la ruta del bus urbano y que el tráfico y accesos sean los mejores posibles. No ha sido fácil, pero de nuevo hacemos los deberes y consideramos, y así consta en los escritos que desde el Ministerio se nos mandaban, era algo que debía haberse hecho hace años", ha dicho el edil quien ha matizado que "de nuevo ha tenido que ser este Gobierno el que mejore sustancialmente las condiciones de los vendedores y de los vecinos tanto en Torrevieja, como ahora en la Mata".