Julià Àlvaro: «Los problemas no se resuelven de un día para otro»

El director general de Calidad Ambiental, Julià Àlvaro, aseguró ayer en Alicante sobre la planta de Xixona, tras la difusión del video por INFORMACIÓN que «se está trabajando bien en este consorcio, de una manera adecuada, pero lo evidente es que los problemas no se pueden resolver de un día para otro. El día que llegamos explicamos que tenemos una situación muy negativa en la gestión de los residuos, de conflictos sociales, por hacer mal las cosas. Faltan instalaciones y normativas y todo eso se está revertiendo. Es una cosa lenta, pero por ejemplo en Xixona se está avanzando, con un plan de gestión que lleva 12 años pendiente y ahora está desencallado y hay una estrategia provisional para empezar ya a hacer inversiones y se va a hacer una inversión de 3,5 millones que va a servir para mejorar el tratamiento de los residuos, en concreto de los voluminosos con 400.000 euros para una trituradora para hacer el tratamiento adecuado, que hasta ahora no se podía hacer».

El cargo del Consell insistió en que «sabemos que no es suficiente, pero la gestión de los residuos es una problemática muy amplia, tenemos que partir de la reducción y de recogida selectiva ir a desarrollar ecoparques que hasta ahora no se había hecho e infraestructuras que no se tenían. La Vega Baja es un ejemplo palmario, no puede ser que una comarca de tantos miles de habitantes no tenga ni una sola instalaciones porque esto genera problemas al resto de instalaciones del país y a los propios ciudadanos de esa comarca que por culpa de esas malas instalaciones tiene que llevar su basura a otras comarcas y pagarlo en sus facturas».

Julià Àlvaro defendió la gestión del Consorcio comarcal, «se está trabajando bien porque hay buena coordinación en una conciencia amplia de que no hay instalaciones. Se está empezando a trabajar en desarrollar las plantas definitivas de tratamiento que inevitablemente se tendrán que hacer allí y no una gran planta problemática, conflictiva y depredadora del territorio como se pretendía, sino un par mucho más pequeñas y que vengan a satisfacer una recogida selectiva porque hay que hacer separación en origen para que sean plantas más pequeñas. Creo que en la Vega Baja cuando acabe la legislatura tendremos buenas noticias, pero pasa que allí no partimos de cero sino de un poco mas abajo».

El director general confirmó que, además de la planta de Dolores, la segunda irá en «los alrededores de Orihuela buscando un equilibrio en el envío a otras comarca en el territorio con un tratamiento y después nos tenemos que poner en el diseño de la ubicación de las plantas de tratamiento que puedan resolver la situación y quiero insistir muchos en que la gestión de los residuos no pasa solo por el tratamiento de los residuos sino que es muy importante la reducción y la recogida selectiva en origen y el desarrollo de los ecoparques y hemos invertido millón y medio en su desarrollo».