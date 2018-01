Los institutos pueden incluir en sus cuentas hasta 50.000 euros para obras

Los centros de secundaria de la Comunidad Valenciana disponen de hasta 50.000 euros este año para realizar obras de reparación en sus centros si no comprometen su presupuesto de gasto corriente y aprueban esas actuaciones en el consejo escolar del centro. Órgano en el que está representado el director, personal docente, padres y personal no docente. De forma excepcional y con autorización de la Generalitat pondrán consignar otros 30.000 euros.

Así lo explicó ayer el concejal de Educación, José Hurtado para replicar a las críticas de Sueña Torrevieja al estado del IES Las Lagunas, justo, aseguró, en un momento en el que el consejo escolar del centro acaba de asumir algunas obras para abordar durante este año. El concejal, que quiso recordar que la competencia de gestión de los centros de secundaria pertenece a la Generalitat y no al Ayuntamiento, explicó que además del programa Edificant, dirigido a los ayuntamientos, la Conselleria ha contemplado en la ley de presupuestos autonómicos de este año, en concreto en el artículo 10 c., la posibilidad de que los propios centros de enseñanza asuman llevar a cabo las reparaciones que sean necesarias «previa aprobación de su Consejo Escolar, suponemos que dotando presupuestariamente y de manera adecuada a los mismos».

El artículo no concreta si los directores de los centros deberán seguir las directrices de la ley de Contratos de las administraciones para encargar esos trabajos, aunque se presupone. Para esos montantes, en un principio, los contratos de obras no exigen licitaciones públicas.

El método pretende agilizar la resolución de deficiencias que en algunos casos llevan años enquistadas pero que no exigen una actuación de envergadura por parte de la Conselleria.

Por este procedimiento el consejo escolar de Las Lagunas, siempre según el edil, aprobó la licitación del depósito antiincendios, el arreglo del pararrayos y de la calefacción, así como la reparación de la fachada dañada. Problemas que el centro educativo lleva arrastrando desde hace años -en el caso del depósito desde hace más de diez años- . Además, el director explicó al consejo que la Conselleria se ha comprometido a retirar la palca de fibrocemento (amianto) de la antigua casa del conserje, tal y como ya está haciendo en otros centros.

El concejal de Educación, José Hurtado, ha lamentado la imagen de desinterés que se ha transmitido del Ayuntamiento por parte del concejal de Sueña Torrevieja, Alejandro Blanco, respecto a las deficiencias que presenta el IES Las Lagunas y que «no se corresponden con la realidad de las gestiones que se han realizado a través de la concejalía de Educación». El edil reiteró, en su comparecencia ante los medios, el absoluto «compromiso de la concejalía con la comunidad escolar» y aseguró que ha estado pendiente en todo momento la situación del citado IES «que no es ni de lejos la que se ha retratado en esas declaraciones».

Hurtado dijo que ha esperado para hacer estas declaraciones, entre otras cosas, a que el propio centro celebrara su Consejo Escolar que tuvo lugar el pasado 24 de enero. Consejo en el que el director del IES informó del mal estado de algunas estructuras y elementos de seguridad del centro –que no presentan peligrosidad ni son motivo de alarma, a juicio del edil- «que ya han sido revisadas por los técnicos de la conselleria en más de una ocasión y han asegurado que no hay peligro. No es cierto que este tema esté abandonado».



Sin peligro

El edil dijo que en el momento en el que el alcalde tuvo conocimiento del deseo del director de mantener una entrevista, se puso en contacto con él, aún teniendo constancia, a través de la representante del Ayuntamiento en los consejos escolares de la ciudad y asesora de educación, Carmen Sempere, de que se había personado un arquitecto en el centro para valorar la peligrosidad o no de los desprendimientos producidos.

El concejal ha dicho que las declaraciones del edil Alejandro Blanco y la imagen que se ha pretendido transmitir de dejadez de gestión y de caos en el centro le «indignan» y le han «dolido» sobre todo cuando «tanto el director como buena parte del Consejo Escolar sabían que todos los temas que han aparecido en esa información formaban parte del consejo del 24 de enero». Los Verdes, cuando eran oposición, cuestionaron en reiteradas ocasiones la falta de actuación de la Generalitat en este centro.