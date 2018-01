«No hay orden ni verbal ni escrita de negar solicitudes»

? El alcalde dijo que la edil de Urbanismo, Fanny Serrano respondió a la concejal Esteve en el pleno sobre su petición de información y él mismo ordenó que se tramitara «cuando solo llevaba dos meses en el cargo» y el equipo de gobierno no había tenido tiempo de gestionar nada en relación a la Torreta III. «Otra cosa -dijo- es que el concejal no se encuentre satisfecho con la respuesta» y añadió que no «hay ninguna orden verbal ni escrita para negar información».