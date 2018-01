Hartos de ratas, clases apuntaladas y techos de amianto

No se van a quedar de brazos cruzados y prometen seguir haciendo ruido hasta que alguien les escuche. La asociación de estudiantes de la Escuela de Arte Superior de Orihuela (Easdo) organizó ayer una concentración a las puertas del centro para quejarse de las deficiencias que arrastra el edificio, con clases apuntaladas, ratas que aseguran que destrozan hasta el cableado o techos de amianto que todavía no han sido sustituidos. El alumnado preparó pancartas, se colocó cascos de protección de obra y coreó lemas reivindicativos para recibir al director del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Generalitat, Josep Manel García, quien ayer visitó el centro.

La protesta organizada ayer estivo protagonizada por los estudiantes pero también se sumaron algunos de los profesores. En las pancartas que portaban los jóvenes se podían leer frases como «Arte sí, amianto no»; «Arte sí, escuelas apuntaladas no» o « A ver qué caerá antes, otra palmera o una mejora». Aunque todos ellos conocen que la Generalitat asegura estar trabajando para solucionar en breve todas las deficiencias, lo que esperan son hechos y no palabras, por lo que continuarán con sus reivindicaciones hasta que esas mejoras sean una realidad. La presidente del colectivo estudiantil de la Easdo, Paula García, dijo que se quejan «de las malas infraestructuras y piden un centro digno donde poder estudiar». Por su parte la profesora de inglés Edu Grao señaló que este centro tiene carencias importantes en lo que es el edificio así como en el entorno. Recordó que se encuentran en el corazón del Palmeral de Orihuela y aseguró que «el viernes pasado cayó otra palmera, y ya es la segunda. Hemos tenido suerte porque no ha aplastado a nadie. Hay que proteger a los alumnos fuera y dentro del edificio», añadió. La docente recordó asimismo que las ventanas son viejas y el centro necesita nuevos cerramientos que impidan que el frío se cuele en invierno, porque hasta el momento tienen que estar «con chaquetón y guantes incluso dentro de las aulas». Por su parte, Josep Manel García explicó que venía de visita para ver la realidad del centro, que ya conocía. «La Dirección Territorial tiene ya a punto de contratación las obras para retirar el fibrocemento, reparar el tejado y reforzar la estructura. Las reparaciones las empezará Conselleria y cuando el Plan Edificant se ponga en marcha las seguirá el Ayuntamiento», aseveró.