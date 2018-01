«Alcalde, no le damos ni un voto de confianza»

Tres meses después de ser condenado por prevaricación, el alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez, sigue en el cargo y ayer se encontró con algo poco habitual: una concentración de protesta en la que participaron cerca de 200 vecinos para pedirle que se vaya. En su mayoría, jubilados que querían recordarle, con sus motivos, que un político que ha perdido la confianza de sus ciudadanos, debe dimitir. La protesta acabó en las puertas del Ayuntamiento y el alcalde y sus concejales tuvieron que escuchar los motivos por los cuales habían organizado la protesta desde la Asociación Vecinal Muna.

En un manifiesto, le recordaron la condena de 8 años y medio por prevaricación, que él ha recurrido, y que entienden que no le debería permitir para ejercer el cargo público. El colectivo le recordó que este no es el único asunto que tiene pendiente en los tribunales y que «el Partido Popular le retiro su apoyo, asi como a sus cinco concejales de seis con los cuales gobernaba». También le recordaron que «pese a todas las criticas les ha aumentado (a los ediles) su salario como recompensa por haberle apoyado». Los vecinos añadieron que todos ellos llegaron a la vida pública «con los votos de la gente del partido que hoy les ha retirado su apoyo. Por consiguiente ustedes, señor alcalde, no tienen ningun voto para seguir en sus cargos. Nosotros estamos representando a una gran parte de los habitantes que usted tanto ignora sí, de la urbanización que usted muy poco frecuenta».

Y concluyeron que «le venimos a decir que no tenemos ningun voto de confianza por usted ni por ninguno de sus conejales, que le pedimos su inmediata dimision de su cargo para que usted pueda dedicar su tiempo a defenderse en los tribunales y para que esto nos nos siga pasando factura a nosotros los contribuyentes».