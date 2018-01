Torrevieja "estrenará" la nueva ley de Contratos para adjudicar la recogida de basuras

La ampliación del periodo permite que amortizar la maquinaria y que toda sea de nueva adquisición para el servicio. También autoriza a subrogar a la plantilla para municipalizar en caso de resolución sin necesidad de un proceso público de selección de personal.

La contrata de recogida de basuras, limpieza viaria y de las playas del Ayuntamiento de Torrevieja "estrenará" la nueva ley de Contratos del Sector Público que entra en vigor el próximo 9 de marzo. El alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) ha anunciado hoy que los pliegos técnicos y económicos de la adjudicación ya estará actualizada a la nueva legislación lo que permitirá licitar el servicio con una serie de ventajas para el municipio que la actual ley no ofrece.

Entre otras, contratar por cinco años, y no cuatro, como impone la ley de Contratos que se va a derogar. Algo que hace más atractiva la oferta para que las empresas concursen y permite ampliar el periodo de amortización de nueva maquinaria y equipos en un 20%, lo que garantiza, en opinión del primer edil, que se vaya a renovar toda la flota. A cuatro años, en algo que solo ha desvelado hoy, camiones y demás instalaciones podían ser nuevas o "seminuevas".

Otra modificación muy importante, interpreta el primer edil, es que en la nueva ley ya no se da prioridad absoluta al precio a la baja para adjudicar el servicio, como hasta la fecha. Algo que ha generado innumerables problemas de gestión en todo el país en las administraciones locales, autonómicas y estatales, y para todo tipo de servicios públicos, porque las empresas se han adjudicado prestaciones importantes sin tener capacidad para llevarlos a cabo a un precio tan reducido, además sin que se pudiera advertir por los técnicos de esa rebaja como temeraria. Siempre según Dolón el nuevo texto, consensuado por primera vez por varios partidos a nivel estatal y no sólo por el bipartidismo del "PP o el PSOE" contemplará otros muchos aspectos "sociales" a la hora de valorar ofertas en el periodo de baremación y aunque el precio a la baja, para evitar el gasto público, sigue siendo muy relevante, no será el casi único a contemplar, como hasta la fecha.

También ha indicado que la nueva legislación permite mantener el convenio laboral negociado con la vigente con la actual empresa y que se aplique en la nueva adjudicataria, y en caso de resolución que el Ayuntamiento pueda municipalizar el servicio subrogando a toda la plantilla sin necesidad de poner en marcha un proceso selectivo ligado al acceso de la función pública, como hasta ahora.

El primer edil no ha querido aventurar fechas de licitación y adjudicación. En cualquier caso, superará tres meses, teniendo en cuenta que se trata de un concurso abierto, con un precio de licitación multimillonario -como mínimo de diez millones de euros anuales- si se toma de referencia el actual servicio. Dolón ha mostrado su malestar por el hecho de que la oposición haya recurrido la aprobación inicial de los presupuestos, que contó con el apoyo de la oposición de Cs y Sueña Torrevieja, a finales de diciembre, lo que va a retrasar su aprobación definitiva porque los técnicos están analizando esas alegaciones en estos momentos. "Para la oposición, en especial del PP, cuanto peor mejor. Y si retrasan la puesta en marcha del presupuestos saben que muchas cosas no se podrán tramitar. Antes, con mayoría absoluta, el PP sabía que iba a sacar las cuentas al margen de lo que ocurriera. Si no son capaces de presentar una moción de censura que dejen al gobierno en minoría tramitar los presupuestos..." ha dicho.

La situación actual de la recogida y limpieza es muy precaria. Acciona realiza el servicio sin contrato desde junio de 2016, tras agotar el periodo del contrato anterior de diez años y dos prórrogas de un año cada una, y en medio de una gran polémica porque el exalcalde Pedro Hernández fue condenado por amañar el concurso en 20014 para otorgarle el contrato, en una denuncia interpuesta por el actual alcalde. La empresa mantiene el servicio por voluntad propia al solicitarlo el municipio -que podía haberse quedado colgado sin prestación-, que gasta en torno a 13 millones de euros anuales, abonados levantando los informes de reparo de la Intervención, mes a mes. La recogida se realiza con constantes quejas vecinales por sus deficiencias, incluso destacadas en sus informes por el ingeniero supervisor del contrato, que lleva desde 2014 insistiendo al anterior mandato del PP y al actual coalición de izquierdas de la necesidad de adjudicar la contrata – algo para lo que había diez años de margen a la hora de tramitarlo y no llegó a tiempo- .

El actual gobierno en minoría de Dolón intentó municipalizar el servicio. Tras un año de trámites y un apoyo puntual de la oposición de Ciudadanos al proyecto, el presupuesto para sacarlo adelante a finales de 2016 fue rechazado por la misma formación naranja.